Tak transportują irańską ropę przez Cieśninę Ormuz i omijają sankcje. Statek jest częścią „floty cieni”

Tankowce, które już dawno trafiły na złom, są ponownie widywane na morzu. W ostatnich tygodniach co najmniej dwa tankowce przepłynęły przez Cieśninę Ormuz, która w zasadzie jest zablokowana. Jeden ze statków podawał się za tankowiec, który został zezłomowany w 2025 r. w Indiach. Kolejny podszywał się natomiast pod tankowca, który trafił na złom już w 2021 r. w Bangladeszu. „Bild” wyjaśnia, że kryje się za tym przemyślany system.

Celem jest prawdopodobnie transportowanie irańskiej ropy i omijanie sankcji. Statki-zombie nie są nowym zjawiskiem. Już wcześniej podmioty z Rosji, Wenezueli i Korei Północnej stosowały taką taktykę. Zyskała ona na znaczeniu od kwietnia 2025 r. w związku z eksportem ropy z Wenezueli. Taki statek jest częścią „floty cieni”. W jej skład wchodzą głównie nieubezpieczone tankowce, które za pomocą sztuczek ukrywają swoją tożsamość i pochodzenie ładunku.

Tak mułłowie omijają system

Polegają one na wyłączaniu urządzeń lokalizacyjnych, zmianie właściciela, czy przeładunku towaru na morzu. Armatorzy z kolei mają nie lada dylemat. Muszą wykonywać daleki objazd, co wiąże się z wysokimi kosztami, lub płacić spore kwoty. Ostatnio mułłowie poinformowali, że chcą pobierać dwa miliony dolarów opłaty za pokonanie Cieśniny Ormuz. Alaeddin Boroujerdi z irańskiego parlamentu mówił w państwowej telewizji, że jego kraj po 47 latach ustanowił „nową koncepcję suwerenności”.

Zdaniem polityka to „odzwierciedla siłę Iranu”. Mułłowie oświadczyli, że sytuacja „nie będzie już taka, jak kiedyś”. Przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie przepływ był bowiem bezpłatny. Teraz mułłowie mają decydować, kto będzie mógł pokonać Cieśninę Ormuz. Według brytyjskiego dziennika o tematyce morskiej Lloyd’s List, dwa statki uiściły opłatę morską w chińskich juanach. Dla przykładu za przepłynięcie Kanału Sueskiego pobierana jest opłata w wysokości do 700 tys. dolarów.

