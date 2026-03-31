Amerykanie chcieli polskiej pomocy w wojnie z Iranem? Jest reakcja MON

Polski dziennik twierdzi nieoficjalnie, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych zwrócili się do polskich władz z prośbę o przekazanie jednej z baterii systemu Patriot na Bliski Wschód. Nasza broń miałaby pomóc w tym regionie w walce z Iranem.

Amerykanie chcą polskich Patriotów? MON komentuje

Polskie rakiety Patriot miałyby pomóc w prowadzonej obecnie wojnie w Zatoce Perskiej. Amerykanie i ich sojusznicy przez kilka tygodni walk z Iranem zużyli już około 1,5 tys. pocisków do wspomnianych systemów rakietowych. Był one używane nie tylko do zestrzeliwania nadlatujących rakiet średniego i dalekiego zasięgu, ale także do niszczenia irańskich dronów.

„Z powodu irańskich ataków odwetowych, Amerykanie w nieoficjalnych rozmowach z przedstawicielami Polski zasugerowali, byśmy rozważyli przerzucenie na Bliski Wschód jednej z naszych baterii systemu Patriot” – czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”. Stany Zjednoczone mają też badać możliwość przekazania przez Polskę pocisków PAC-3MSE, które wykorzystywane są w ramach tych systemów.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że nasz kraj posiada dwie baterie Patriot, czyli 16 wyrzutni. To zaawansowane uzbrojenie osiągnęło gotowość operacyjną pod koniec 2025 roku. Rzecznik ministra obrony narodowej zaprzeczył jednak doniesieniom gazety. Podkreślał, że Amerykanie nie wywierają na Polskę żadnych nacisków.

