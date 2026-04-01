Putin ogranicza aktywność. Zauważono znaczącą zmianę w jego zachowaniu

Dziennikarze z rosyjskiego projektu Faridaily zwracają uwagę na znaczną zmianę w aktywności Władimira Putina. Jak policzyli, w stosunku do tego samego okresu przed rokiem, ograniczył on swoje wystąpienia publiczne o blisko 25 proc. Coraz częściej sięga też po przygotowane wcześniej nagrania.

Rosja. Władimir Putin pojawia się coraz rzadziej

Poznaliśmy konkretne liczby dla pierwszych trzech miesięcy tego roku. Z analizy Faridaily wynika, że rosyjski prezydent ograniczył pokazywaną w mediach liczbę spotkań i wystąpień do 92. W tym samym okresie przed rokiem było to 114 takich aktywności. Dodatkowo część tegorocznych wydarzeń stanowiły tzw. konserwy, czyli nagrane wcześniej spotkania, emitowane później bez podawania daty. Udział takich nagrań wzrósł z 38 do blisko 41 proc.

Zmniejszyła się też liczba wyjazdów Putina do regionów. W 2026 roku tylko raz opuścił on Moskwę służbowo, by udać się do Petersburga. W 2025 roku takich wyjazdów miał 3, a w 2024 aż 13. Więcej podróży odbywał też przed pandemią koronawirusa i przed wybuchem wojny z Ukrainą.

Dlaczego Putin się nie pokazuje? Możliwa odpowiedź

Przytaczany tutaj portal sądzi, że aktywność Putina może spadać w związku z ogólną strategią Kremla. Prezydent ma być trzymany z dala od trudnych tematów, które wywołują niezadowolenie Rosjan. Mowa m.in. o wyłączaniu internetu czy masowym wybiciu zwierząt gospodarskich na Syberii.

Faridaily nazywa to „starą taktyką Kremla”. Podobnie miało być w 2018 roku, kiedy Putina „schowano” przed skutkami reformy emerytalnej, której skutki uderzyły głównie w rząd Dmitrija Miedwiediewa. Dziennikarze podkreślali przy tym, że urzędnicy w Moskwie i tak nikomu nie muszą się tłumaczyć. Najważniejsze mają być dobro i wygoda Władimira Putina, a nie oczekiwania opinii publicznej.

Kadyrowiec gwiazdą AfD. „Muzułmanin też może głosować na skrajną prawicę”Czytaj też:

Spotkanie Nawrockiego z Orbanem. Polityk z otoczenia Prezydenta zdradza szczegóły rozmów