Rosjanie zrzucili w Ukrainie „pieniądze”. „Element oddziaływania psychologicznego”

Szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Sumach Ołeg Hryhorow poinformował w mediach społecznościowych, że w czwartek 2 kwietnia w godzinach porannych w dwóch rejonach znaleziono sfałszowane banknoty. Zostały one zrzucone przez Rosjan z dronów. Na „banknotach” o nominale 100 hrywien znajdują się „wrogie i prowokacyjne” treści. Z kolei kody QR prowadzą do propagandowych stron internetowych. Znalezione przedmioty zostały zabezpieczone do badań.

„Rosjanie systematycznie wykorzystują drony nie tylko do ataków, ale także do zrzucania podejrzanych przedmiotów. Tym razem jest to próba prowokacji. Zachowajcie ostrożność. Jeśli zauważycie takie przedmioty, natychmiast powiadomcie policję lub Państwową Służbę Ratowniczą” – zaapelował gubernator sumskiego obwodu. O czujność w podobnym tonie zwrócił się również mer Sum Artem Kobzar.

Rosja zrzuciła w Ukrainie fałszywe banknoty. „Nie dotykajcie podejrzanych przedmiotów”

Mieszkańcy zostali poproszeni, aby nie dotykali podejrzanych przedmiotów. Jak wyjaśniono „takie działania to jeden z elementów oddziaływania informacyjno-psychologicznego Rosjan”. „Dbajcie o siebie i swoich bliskich, nie dajcie się sprowokować wrogowi” – podsumowała Sumska Rada Obwodowa. Podobne „banknoty” zrzucono w Snowśku w obwodzie czernihowskim.

Agencja Ukrinform poinformowała, że rosyjska propaganda próbuje zakłócić ewakuację ludności cywilnej Ukrainy, przede wszystkim dzieci, z miejscowości położonych w pobliżu linii frontu oraz dyskredytuje „Białego Anioła”. To specjalna jednostka ukraińskiej policji stworzona w grudniu 2022 roku. Grupa wchodzi w skład Narodowej Policji Ukrainy. Jej członkami są jedynie ochotnicy, którzy niosą pomoc w najbardziej niebezpiecznych miejscach w kraju.

Czytaj też:

