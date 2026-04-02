Ceny ropy znowu pójdą w górę? Ukraińcy uderzyli w czuły punkt Rosjan

To ustalenia agencji Reutera, która powołała się na swoje źródła branżowe. Dziennikarze 2 kwietnia (w czwartek) poinformowali, że w związku z intensyfikacją ataków Kijowa na m.in. bałtyckie porty Ust-Ługa czy Primorsk, możliwości eksportowe Rosji mocno zmniejszyły się. W związku z tym Moskwa będzie musiała podjąć decyzję o ograniczeniu wydobycia niezwykle cennej, ciekłej kopaliny.

Reuters podaje, że według szacunków Rosjanie mogą eksportować dziś aż o 1 mln baryłek ropy naftowej mniej. Państwo, które jest trzecim co do wielkości jej producentem, dotychczas eksportowało 5 mln baryłek każdego dnia.

Kijów prowadzi ataki dronowe na infrastrukturę eksportową, a także rafinerie. W rosyjskich rurociągach zalega obecnie ropa, a magazyny przepełniają się. Wkrótce kraj nie będzie miał gdzie składować nadwyżek surowca – Moskwa najpewniej podejmie więc decyzję o ograniczeniu wydobycia.

Cena ropy znowu pójdzie w górę? Eksperci ostrzegają, baryłka może przekroczyć magiczną barierę 100 USD

Sytuacja ta z pewnością mocno odbije się na cenach ciekłej kopaliny m.in. na terenie Europy (ale i całego świata). Poza Rosją jest ona dystrybuowana przez Stany Zjednoczone czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Cena za baryłkę ropy poszybowała w górę po wybuchu pełnoskalowej wojny w Zatoce Perskiej – po ataku Izraela i USA na Iran, do czego doszło pod koniec lutego tego roku. Po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie przez Jerozolimę i Waszyngton Teheran odpowiedział, uderzając w odwecie m.in. w rafinerie, terminale LNG (skrót od skroplonego gazu ziemnego) czy złoża błękitnego paliwa, powodując pożary i wstrzymanie wydobycie ropy na polach – np. w Shah (ZEA).

Kluczowym powodem wzrostu cen jest jednak to, co dzieje się w obrębie Cieśniny Ormuz. Ruch tankowców, który dotychczas odbywał się bez zakłóceń, jest obecnie sparaliżowany. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie to – według ekspertów – cena za baryłkę ropy może sięgnąć bagatela 100 dol. (ok. 370 zł).

