5 wojen, które mogą wstrząsnąć światem. Eksperci kreślą czarny scenariusz

8 maja 2025 roku przypadła 80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie, obchodzona w Polsce jako Narodowy Dzień Zwycięstwa. Jak się jednak okazuje, globalny konflikt nie jest już tylko historią.

Ukraina piąty rok broni się przed agresją Rosji

Ukraina od 2022 roku broni się przed agresją Rosji, pokazując, że wojna w XXI wieku może być zarówno konwencjonalna, jak i hybrydowa, obejmująca cyberataki, dezinformację i konflikty energetyczne. W jednych z największych ostatnich ofensyw Rosja użyła tysięcy tzw. kamikadze‑dronów, które zabiły i raniły cywilów oraz żołnierzy. Władimir Putin chciał w ten sposób pokazać, jak nowoczesna technologia wpływa na współczesne pole walki.

Mimo ogromnego zmęczenia żołnierzy i strat infrastrukturalnych, Ukraińcy wykazują się dużą odpornością. Eksperci nie mają jednak dobrych wieści. Wbrew kampanijnym przechwałkom Donalda Trumpa, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin, konflikt może przeciągnąć się jeszcze wiele miesięcy lub lat, zanim zostanie znalezione polityczne rozwiązanie.

USA i Izrael kontra reżim w Teheranie

Wojna na Bliskim Wschodzie nabrała nowego wymiaru, kiedy pod koniec lutego 2026 r. Stany Zjednoczone ramię w ramię z Izraelem przeprowadziły szeroko zakrojone uderzenia na Iran. Izraelskie i amerykańskie uderzenia, których celem miało być osłabienie irańskiego potencjału wojskowego, spowodowały znaczne zniszczenia i ofiary cywilne — zarówno w Iranie, jak i po stronie izraelskiej.

Reżim w Teheranie odpowiedział falą ataków, które dotknęły kilka państw regionu, paraliżując przy okazji ruch lotniczy. Kryzys ten naruszył także bezpieczeństwo żeglugi i wpłynął na globalny rynek energetyczny, podnosząc ceny ropy i gazu oraz wywołując obawy o dalsze zaburzenia gospodarcze. Iran ostrzega przed dalszą eskalacją, w tym możliwością inwazji lądowej i ataków na bazy amerykańskie, jeśli ofensywa będzie kontynuowana.

5 wojen, które zmienią naszą przyszłość?

Tymczasem na mapie świata pojawiają się już kolejne punkty zapalne. Eksperci wywiadu amerykańskiego wskazują pięć regionów, w których w ciągu najbliższych pięciu lat może dojść do poważnej eskalacji konfliktu.

Test NATO i ambicje Władimira Putina



Estonia, Łotwa i Litwa są małe, ale strategicznie ważne. Dla Władimira Putina to okazja, by odzyskać historyczne terytoria i sprawdzić, czy NATO naprawdę zareaguje.

Konflikt nie musi wyglądać jak klasyczna wojna — drobne sabotaże, podpalenia i działania hybrydowe mogą być testem sojuszu. Jednocześnie wojna w Ukrainie drenuje rosyjskie siły, więc realna inwazja na Bałtyk staje się coraz mniej prawdopodobna.



Chiny przeprowadzą inwazję na Tajwan?



Tajwan to dziś symbol globalnej rywalizacji: Stany Zjednoczone kontra Chiny. Xi Jinping chce podporządkować wyspę Chinom do 2027 r., ćwicząc desanty i scenariusze wojenne, ale chińska armia nie ma realnego doświadczenia bojowego od 1979 roku.

Konflikt jest możliwy, ale Xi może osiągnąć cele polityczne także bez inwazji — przez blokady, sankcje i presję gospodarczą — zmuszając USA do trudnych decyzji.



Indie kontra Pakistan



W maju 2027 r. napięcie między Indiami a Pakistanem niemal przerodziło się w wymianę nuklearną po ataku terrorystycznym w Kaszmirze. Oba kraje mają po około 170–180 głowic, a każdy konflikt grozi katastrofą regionalną i globalną.

Eskalacja jest szybka i trudna do przewidzenia, zwłaszcza że doktryna Pakistanu dopuszcza niski próg użycia broni jądrowej. Na szczęście polityczne i wewnętrzne problemy obu państw wciąż hamują wybuch wojny na pełną skalę.



Napięcia na granicy chińsko-indyjskiej



Granica w Himalajach to 2 500 mil napięcia. Od 1962 roku Chiny i Indie kilkakrotnie walczyły o sporne tereny, a w 2020 roku w Galwan Valley doszło do brutalnej walki rękoma i kijami drutowymi, w której zginęły dziesiątki żołnierzy.

Brak kanałów porozumienia sprawia, że każdy błąd może wywołać konflikt. Jednocześnie ogromne koszty wojny – polityczne i gospodarcze – sprawiają, że obie strony ostrożnie balansują między siłą a pokojem.



Spór na Półwyspie Koreańskim



Wojna koreańska formalnie nigdy się nie skończyła. Południe kontra izolowana Północ dzieli 155-milowa Strefa Zdemilitaryzowana, a cały Seul jest w zasięgu północnokoreańskich rakiet.

Kim Dzong Un ma broń nuklearną i poczucie zagrożenia może sprowokować eskalację. Choć wojna jest mało prawdopodobna, każdy błąd czy prowokacja mogą w mgnieniu oka przekształcić napięcie w globalny kryzys.

Rosja wykorzysta wojnę na Bliskim Wschodzie, by uderzyć w Polskę? Operacja „Śluza 2.0”Czytaj też:

Gen. Polko o nowym układzie sił. „Zaciśnijmy żelazną europejską pięść”