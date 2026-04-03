Dziennikarz ujawnił jak umarł papież Franciszek. To były jego ostatnie słowa

Ujawniono fragmenty książki, która ukaże się 21 kwietnia, w dniu śmierci papieża Franciszka. Dziennikarz Salvatore Cernuzio, który był bliski Ojcu Świętemu w ostatnich latach, opowiedział o anegdotach, żartach i nieznanych opiniach Jorge Bergoglio. Głowa Kościoła katolickiego miała w ostatnich miesiącach życie wiele planów, których nie udało się jej zrealizować. Papież Franciszek miał zamiar „za wszelką cenę” udać się do Strefy Gazy, a konkretnie do parafii Świętej Rodziny.

Dzwonił tam codziennie o 19:00 od momentu startu izraelskich bombardowań – czytamy w La Repubblica. W grę wchodziło m.in. Boże Narodzenie. Ojciec Święty zamierzał również udać się do Kalabrii, aby złożyć hołd migrantom, którzy zginęli przybywając do Cutro; na Wyspy Zielonego Przylądka oraz na Wyspy Kanaryjskie, aby na własne oczy zobaczyć tragedię ludzi, którzy zginęli, próbując dotrzeć do Europy z Afryki.

Reakcja Giorgii Meloni na inwektyw pod jej adresem. Papież Franciszek skomentował to z uśmiechem

Będąc w Mongolii w 2023 r. „głowa Kościoła katolickiego miała nadzieję, aby otrzymać zaproszenie do Chin. Papież Franciszek, widząc ubraną na biało premier Włoch Giorgię Meloni zapytał się jej „czy przyszła na pierwszą komunię”. Ojciec Święty żywił do szefowej włoskiego rządu szczerą sympatię, bo „postrzegał ją jako kobietę i młodą matkę, pochodzącą z ludu, która osiągnęła wszystko własną pracą”.

Prezydent regionu Kampania Vincenzo De Luca miał swego czasu nazwać Meloni „suką”. Polityk podczas spotkania z samorządowcem twarzą w twarz miała do niego powiedzieć „oto twoja suka”. Głowa Kościoła katolickiego oglądając nagranie, miała skomentować z uśmiechem, że to „bardzo mocne”. Papież Franciszek miał jedynie raz wyrazić opinię na temat Roberta Francisa Prevosta, jego późniejszego następcy twierdząc, że „on jest świętym”.

Papież Franciszek przyglądał się butom gości, chodził w rozciągniętym swetrze. Nowe fakty z książki

Ojciec Św. miał też posiadać skłonności do przyglądania się butom gości, kochać lody, czy mieć zwyczaj przebywania w domu w znoszonym swetrze. Cernuzio przyznał, że głowa Kościoła katolickiego „nie była łatwą osobowością”. „Niektóre cechy jego charakteru mogły wydawać się kłótliwe, a cechowała go też pewna zmienność nastrojów” – zaznaczył dziennikarz.

W połowie lutego papież Franciszek miał przeczuwać, że umrze, co wyraził jasną aluzją, z typową dla niego grą słów: „Wiesz, tutaj nie wiadomo, jak to się skończy. Może tak, a może… tak”. W dni śmierci Ojciec Święty potrzebował wody. Kiedy ją wypił, powiedział do pielęgniarza: „Dziękuję, przepraszam za kłopot”, co było jego ostatnimi słowami. Głowa Kościoła katolickiego miała też słuchać głośnej muzyki. „Czasami tak robię, nie podoba ci się?” – zwrócił się raz do Cernuzio papież Franciszek.

