Donald Trump o rocznicy śmierci Jana Pawła II. „Wraz z Melanią przyłączamy się do katolików”

Donald Trump opublikował przesłanie z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II. „Wraz z Melanią przyłączamy się do katolików i wszystkich miłośników wolności na całym świecie, aby uczcić nieśmiertelne dziedzictwo Jego Świątobliwości papieża św. Jana Pawła II – człowieka głębokiej wiary, lwa wolności i jednego z najzagorzalszych obrońców godności ludzkiej, jacy kiedykolwiek żyli” – zaznaczył na wstępie prezydent USA.

„Jako młody człowiek w czasach barbarzyńskiej okupacji nazistowskiej w Polsce przyszły święty ukształtował w sobie niezłomne sumienie oparte na świętości, cnotach i odwadze moralnej. Później, jako ksiądz, biskup i przywódca Kościoła rzymskokatolickiego, niestrudzenie działał jako świadek nadziei, głosząc ponadczasowe prawdy wiary chrześcijańskiej wszystkim narodom na Ziemi” – kontynuował Trump.

Donald Trump o papieżu Polaku. „Zapoczątkował moralną i duchową rewolucję”

Według amerykańskiego przywódcy „w obliczu ateistycznego socjalizmu, prześladowań religijnych, antysemityzmu i innych zagrożeń dla godności ludzkiej i wolności papież Polak zapoczątkował moralną i duchową rewolucję, która doprowadziła do upadku komunizmu radzieckiego i wyzwolenia zniewolonych narodów Europy”. „Zmienił relacje między społecznościami chrześcijańską i żydowską, wyrażając głęboką i trwałą solidarność Kościoła katolickiego z narodem żydowskim” – dodał Trump.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił również, że Jan Paweł II „odważnie potwierdził chrześcijańską tożsamość i religijne fundamenty zachodniej cywilizacji, pobudzając niezliczone serca do dobra, prawdy i piękna”. Trump wspominał „triumfalny powrót papieża do znajdującej się pod rządami komunistów Polski w 1979 r., zaledwie osiem miesięcy po objęciu urzędu”. „W swoim pierwszym kazaniu ogłosił, że żaden rząd nie ma prawa oddzielać ludzi od Boga” – czytamy.

Prezydent USA zacytował kazanie Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do kraju

„Człowiek nie jest w stanie w pełni zrozumieć siebie bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie, ani jaki jest jego ostateczny cel. Nie może zrozumieć niczego z tego bez Chrystusa” – cytował Jana Pawła II amerykański przywódca. „Dzisiaj nasz naród podobnie tęskni za Bogiem, nie w odpowiedzi na tyranię rządu, ale na kulturę, która od zbyt dawna jest pozbawiona treści” – przekonywał Trump.

„Pochwalam miliony młodych Amerykanów, którzy przewodzą temu wielkiemu przebudzeniu w wierze i wiem, że świadectwo papieża będzie nadal inspirować miliony do ponownego odnalezienia Boga” – napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Nawiązał też do 250. rocznicy amerykańskiej niepodległości. Trump zakończył, że aby „być wielkim narodem nie można nigdy porzucić wiary w Boga”. Zachęcił też do podtrzymywania pamięci o Polaku II dla przyszłych pokoleń.

