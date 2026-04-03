Pierwsza taka Droga Krzyżowa od 30 lat. Wymowne słowa pod adresem światowych przywódców

W piątek 3 kwietnia w rzymskim Koloseum jak niemal co roku odbyła się Droga Krzyżowa, której przewodniczył papież Leon XIV. Ojciec Święty osobiście niósł drewniany krzyż przez wszystkie 14 stacji. Będzie to pierwszy taki przypadek od lat. Jan Paweł II niósł krzyż przez całą procesję od swojego pierwszego Wielkiego Piątku jako papież w 1979 roku aż do operacji biodra w 1995 r. Następnie niósł go tylko przez część trasy. Polak miał 58 lat, kiedy został głową Kościoła katolickiego.

Benedykt XVI przez pierwsze dwa lata swojego pontyfikatu niósł krzyż do pierwszej stacji wewnątrz Koloseum, a następnie podążał w procesji za innymi osobami, które niosły krzyż. Z kolei papież Franciszek nigdy nie niósł krzyża, ale uczestniczył w procesji, dopóki jego stan zdrowia się nie pogorszył. Obaj mieli jednak ponad 70 lat, kiedy zostali wybrani na Stolicę Piotrową.

Droga Krzyżowa z Watykanu 2026. Papież Leon XIV niósł krzyż, wymowne rozważania przy stacjach

W wieku 70 lat Leon XIV jest jednak sprawny fizycznie. Jest m.in. zapalonym tenisistą oraz pływakiem. Ćwiczył również na siłowni, zanim został Ojcem Świętym. Rozważania, które były odczytywane na głos przy każdej stacji, zostały napisane przez ks. Francesco Pattona. W latach 2016 -2025 pełnił on funkcję kustosza Ziemi Świętej, którego zadaniem była między innymi opieka nad miejscami świętymi.

Nabożeństwo obejmowało modlitwy za sieroty wojenne i deportowane dzieci imigrantów. Zawierało też ostrzeżenie skierowane do światowych przywódców, że Bóg pewnego dnia osądzi ich decyzje. Podkreślono, że można zarówno „zakończyć, jak i rozpocząć wojnę oraz zasiać pokój lub przemoc”. Podczas kolejnych stacji odczytywano m.in. fragmenty Biblii, pism św. Franciszka z Asyżu oraz medytacji duchowych, które w dużej mierze skupiały się na kwestiach sprawiedliwości społecznej.

Donald Trump o rocznicy śmierci Jana Pawła II. „Wraz z Melanią przyłączamy się do katolików"

