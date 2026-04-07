TVN zmieni właściciela, nowi inwestorzy wyłożą miliardy. Jest data podpisania umowy

Paramount prowadzi rozmowy ws. pozyskania zobowiązań kapitałowych o wartości niemal 24 miliardów dolarów od trzech funduszy majątkowych – podało The Wall Street Journal. Chodzi o wsparcie przejęcia właściciela TVN – Warner Bros. Discovery. Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej zgodził się zapewnić około 10 mld dol. Umowy z kolejnymi inwestorami, Qatar Investment Authority i L’imad Holding Co. z Abu Zabi, zostaną prawdopodobnie podpisane już w poniedziałek.

Transakcję wspiera również RedBird Capital Partners. Paramount zapewniło, że potencjalne ruchy nie wpłyną na fuzję, bo w razie potrzeby całą kwotę pokryje rodzina Ellisonów. Inwestorzy z regionu Zatoki Perskiej nie będą mieli praw głosu w nowym koncernie. Każdy z podmiotów będzie miał znacznie miej niż 25 proc. udziałów. Przyszły właściciel TVN otrzymał również zobowiązania kredytowe w wysokości 54 mld dolarów od Bank of America, Citigroup i Apollo Global Management.

TVN zmieni właściciela. Paramount rozmawia z inwestorami ws. przejęcia Warner Bros. Discovery

Kierownictwo Paramount nie spodziewa się, że zaangażowanie funduszy spowoduje wszczęcie postępowania ze strony rządowego Komitetu ds. inwestycji zagranicznych USA lub amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności. Jedna z ofert Paramount na etapie rywalizacji z Netflixem obejmowała z kolei wsparcie ze strony firmy Tencent oraz Affinity Partners – prywatnej firmy inwestycyjnej założonej przez Jareda Kushnera, który jest zięciem Donalda Trumpa. Affinity po czasie wycofało się z umowy.

Podobnie ma być z chińskim gigantem technologicznym. Ostatnio o Tencent mówiło się w kontekście pasywnego inwestora finansowego. Wcześniejsza oferta dotycząca zobowiązań kapitałowych została wycofana z uwagi na obawy o potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Umowa aktualnie oczekuje na przegląd regulacyjny w Europie. Kierownictwo Paramount poinformowało pracowników, aby przygotowali się na sfinalizowanie transakcji już pod koniec lipca.

