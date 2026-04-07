Tak Viktor Orban płaszczył się przed Władimirem Putinem. „Jestem do twojej dyspozycji”

Węgierski premier Viktor Orban powiedział Władimirowi Putinowi podczas październikowej rozmowy telefonicznej, że jest gotów dołożyć wszelkich starań, by wesprzeć rosyjskiego prezydenta, w tym pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie poprzez zorganizowanie szczytu w Budapeszcie. „Wczoraj nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób” – powiedział węgierski premier zgodnie z transkrypcją tamtejszego rządu, do której dotarł Bloomberg.

Orban zapewnił, że „w każdej sprawie, w której może być pomocny, jest do dyspozycji”. Szef węgierskiego rządu nawiązał do znanej bajki o myszy pomagającej lwu. Opowieść opisuje małe zwierzę, które uwalnia drapieżnika z pułapki po tym, jak wcześniej zostało przez niego oszczędzone. Ta uwaga miała wywołać śmiech u Putina. Całość rozmowy trwała poniżej 15 minut.

Viktor Orban rozmawiał z Władimirem Putinem. Wyciekły szczegóły

Rosyjski prezydent miał nakreślić potencjalną ścieżkę prowadzącą do spotkania na wysokim szczeblu z udziałem Rosji i USA. Na początku miałoby dojść do wstępnych rozmów między rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Putin zasugerował również włączenie do procesu szefa węgierskiego MSZ. Węgry zostały ocenione przez rosyjskiego przywódcę jako jedno z nielicznych państw europejskich, które jest odpowiednie na takie rozmowy.

Putin przyznał, że biorąc pod uwagę okoliczności, mogłaby być to jedyna realna opcja. Prezydent Rosji pochwalił „niezależne i elastyczne” stanowisko Węgier ws. wojny w Ukrainie. Orban zobowiązał się również do utrzymania blokady europejskiego finansowania dla Kijowa. Węgierski premier swoją kampanię opiera na proteście wobec podejścia UE do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wsparcie dla Orbana zadeklarował wiceprezydent Stanów Zjednoczonych JD Vance.

Czytaj też:

