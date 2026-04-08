Trump groził, że „zginie cała cywilizacja”. Jest przełom przed końcem terminu ultimatum dla Iranu

Donald Trump poinformował w środę 8 kwietnia na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że „premier i marszałek Pakistanu zwrócili się do niego z prośbą o wstrzymanie sił niszczycielskich wysyłanych do Iranu we wtorek wieczorem”. Prezydent USA podkreślił, że „zgadza się zawiesić bombardowanie i atak na Iran na dwa tygodnie pod warunkiem całkowitego, natychmiastowego i bezpiecznego otwarcia Cieśniny Ormuz”. Trump dodał, że będzie to zawieszenie broni.

„Osiągnęliśmy już i przekroczyliśmy wszystkie cele wojskowe oraz jesteśmy bardzo blisko ostatecznego porozumienia ws. długoterminowego pokoju z Iranem i na Bliskim Wschodzie. Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona realną podstawę do negocjacji. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły już prawie wszystkie punkty, które w przeszłości były przedmiotem sporów” – brzmi fragment wpisu amerykańskiego przywódcy.

Donald Trump ogłosił zawieszenie broni. Iran i Izrael się zgodziły

Trump podkreślił, że „dwutygodniowy okres pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia”. CNN powołując się na urzędnika Białego Domu podał, że Izrael zgodził się na zawieszenie broni. Według „The New York Timesa” Iran przyjął propozycję Pakistanu dotyczącą dwutygodniowego zawieszenia broni, które zostało zatwierdzone przez nowego najwyższego przywódcę. Prezydent USA we wtorek ostrzegał, że jeśli jego żądania nie zostaną spełnione „w nocy zginie cała cywilizacja”.

Według irańskich mediów, 10-punktowa propozycja Iranu przekazana Stanom Zjednoczonym obejmuje kontrolowany tranzyt przez Cieśninę Ormuz w porozumieniu z irańskimi siłami zbrojnymi, zakończenie wojny przeciwko Iranowi i sprzymierzonym z nim ugrupowaniom oraz wycofanie amerykańskich sił bojowych ze wszystkich baz w regionie. Obejmuje też zniesienie wszystkich sankcji, wypłatę pełnego odszkodowania dla Iranu oraz odblokowanie zamrożonych irańskich aktywów.

Kiedy zostanie zakończona wojna?

Iran poinformował, że rozmowy z USA rozpoczną się 10 kwietnia w Islamabadzie w Pakistanie i mogą zostać przedłużone, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę – podał Reuters. Iran według państwowych mediów oświadczył, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi nie oznaczają zakończenia wojny. Ewentualna zgoda się ma zapaść dopiero po dopracowaniu szczegółów zgodnie z 10-punktowym planem.

Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył, że irańskie siły zbrojne wstrzymają ataki w regionie Zatoki Perskiej, jeśli USA i Izrael zaprzestaną ataków na ich kraj. Izraelski serwis Ynet donosi, że zawieszenie broni obejmuje również Liban i Hezbollah. Te informacje potwierdził premier Pakistanu, ale zaprzeczył im szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu. Trump po ogłoszeniu zawarcia zawieszenia broni w rozmowie z AFP obwieścił „całkowite i kompletne zwycięstwo”.

