Wędkarz pobił rekord, złowił „rybę wielkości samochodu”. „Nigdy się nie poddawaj”

Departament Parków i Dzikiej Przyrody stanu Teksas pod koniec marca opublikował podsumowanie rekordowych połowów za poprzedni rok. Jeśli chodzi o wagę to w 2025 r. najwyższy rekord ustanowił David Essingler z Houston. Wędkarz 10 kwietnia ub. r. złowił tuńczyka błękitnopłetwego o wadze 400,98 kg. Essingler tuż po złowieniu ryby „podziękował swoim znajomym za pomoc w zrealizowaniu kolejnego punktu z jego listy marzeń”.

Wędkarz we wpisie w mediach społecznościowych zaznaczył, że „w tej grupie zebrała się niesamowita ekipa mężczyzn”. Essingler żartował, że jego osiągniecie to „prawdziwa gratka dla tych, którzy nigdy nie złowili ryby wielkości samochodu”. Wędkarz wymienił kolejne osoby, które przyczyniły się do pobicia rekordu. Podkreślił, że walka z „potworną rybą” trwała dwie godziny. Essingler napisał, że przez 22 lata towarzyszył kolegom, którzy polowali na gigantyczne ryby.

Wędkarz z Houston pobił rekord stanu Teksas. Tak wspomina połów tuńczyka błękitnopłetwego

Wędkarz nauczył się od nich, aby „zawsze być czujnym” i „nigdy się nie poddawać”. Do rekordowego połowu doszło w Zatoce Meksykańskiej. Essingler wspominał, że morale ekipy zaczęły rosnąć po tym, jak tuńczyki zaczęły wyskakiwać z wody. Wędkarz relacjonował, że w pewnym momencie obawiał się, że straci rybę, m.in. przez zerwanie się linki. Nie ukrywał, że podczas drugiej godziny walki sytuacja była patowa. Pod koniec jego ręce i ciało odmawiały mu posłuszeństwa, ale w końcu się udało. Jeden z jego kolegów krzyknął: „o mój Boże”.

Essingler przyznał, że również był zszokowany. Wędkarz podziękował także osobom, które pomogły mu zważyć rekordową rybę. Poprzedni rekord Teksasu wynosił 397,35 kg i został ustanowiony w 2021 r. Dla porównania światowy rekord, jeśli chodzi o wagę tuńczyka błękitnopłetwego padł 26 października 1979 r. za sprawą Kena Frasera na Aulds Cove w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja. Wynosi on 678,58 kg.

