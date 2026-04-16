Trump ogłosił 10-dniowy rozejm. „Zakończyłem dziewięć wojen, ta będzie dziesiąta”

Donald Trump poinformował na swojej platformie Truth Social, że odbył rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem i premierem Izraela Bejaminem Netanjahu. „Obaj przywódcy uzgodnili, że w celu osiągnięcia pokoju między swoimi krajami oficjalnie ogłoszą 10-dniowe zawieszenie broni o godz. 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego (EST) [godz. 23 w Polsce – red.]” – podkreślił amerykański przywódca.

Trump kontynuował, że „we wtorek oba kraje spotkały się po raz pierwszy od 34 lat w Waszyngtonie, w obecności wspaniałego sekretarza stanu, Marco Rubio”. Prezydent USA polecił mu wraz z wiceprezydentem JD Vancem i przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, Danem Cainem „współpracę w celu osiągnięcia trwałego pokoju”. „To był dla mnie zaszczyt rozwiązać dziewięć wojen na całym świecie, a ta będzie moją dziesiątą, więc zróbmy to!” – zakończył Trump.

Nie wiadomo, czy do zawieszenie broni zastosuje się Hezbollah, o którym przywódca Stanów Zjednoczonych nie wspomniał. Trump po kilkunastu minutach dodał jednak kolejny wpis, w którym ogłosił, że „zaprosi Aouna i Netanjahu do Białego Domu na pierwsze znaczące rozmowy między państwami od 1983 roku, czyli od bardzo dawna”. „Obie strony pragną pokoju i wierzę, że wkrótce go osiągną” – podsumował Trump. Nie jest jasne, czy politycy przyjęli zaproszenie.

