Otworzyli i zaraz znowu zamknęli. Zaskakujący zwrot ws. cieśniny Ormuz

MarineTraffic to platforma, która udostępnia informacje m.in. o pozycjach statków na całym świecie (działa podobnie do Flightradar24, który śledzi samoloty).

Z danych, które udostępnione zostały przez MT, wynika, iż tankowce transportujące m.in. baryłki ropy, powoli opuszczały Zatokę Perską.

Zdjęcia satelitarne zaczęły krążyć po internecie, tymczasem Teheran ogłosił ponowne zamknięcie szlaku morskiego.

Ormuz już otwarty? „Konwój tankowców”

„Dane z systemów śledzenia statków wskazują, że w sobotę [18 kwietnia – przyp. red.] konwój tankowców opuścił Zatokę Perską i przepłynął przez Ormuz” – podała agencja Reutera.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że przez cieśninę przepływały cztery statki handlowe (zbiornikowce), które transportowały kroplony gaz ziemny, a także kilka innych jednostek – z produktami naftowymi i różnego rodzaju chemikaliami na pokładzie.

Dlaczego Iran wyraził zgodę na to, by tankowce wpływały na Zatokę Omańską, skąd kierowały będą się na Morze Arabskie? Bowiem trwa rozejm ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Został on jednak ogłoszony na krótko – tylko do wtorku (21 kwietnia).

I choć Teheran zgodził się odblokować cieśninę Ormuz, to w tym samym czasie Waszyngton postanowił w dalszym ciągu blokować irańskie porty.

Najnowsze informacje. Kluczowa cieśnina znowu zamknięta?

Szlak morski ponownie został zablokowany. Tak wynika przynajmniej z informacji, które przed południem przekazała agencja Tasnim.

Teheran zareagował na ruch USA, które w dalszym ciągu blokują porty Iranu. W sobotę władze państwa ogłosiły „powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii” nad cieśniną Ormuz.

„Zgodziliśmy się – w dobrej wierze – zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ. Amerykanie, którzy notorycznie łamią obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej «blokady»” – brzmi komunikat Iranu (cytat za Tasnim).

