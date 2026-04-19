Ukraińcy wystrzelili rakiety. Przeprowadzili udany atak na Rosję

Ukraiński Sztab Generalny we wpisie na platformie Facebook poinformował, że celem ataku była firma Atlant Aero, która produkuje bardzo proste, bezzałogowe maszyny, które mogą transportować ładunki wybuchowe o masie około trzech do czterech kilogramów na niewielkie odległości – do 30 kilometrów.

Oprócz Mołni w zakładach produkowano także podzespoły do dronów Orion. Mówimy tu już o broni o znacznie większej sile rażenia, bo bezzałogowce te są w stanie przenosić ładunki do nawet 250 kg.

Ukraińcy triumfują. Przeprowadzili udany atak na rosyjski Taganrog. „Osłabiliśmy możliwości uderzeniowe rosyjskiego agresora”

Jak podał sztab generalny, zniszczenie obiektów na terenie Rosji „zmniejszy możliwości przeciwnika w produkcji dronów i osłabi możliwości agresora na uderzenia na obiekty cywilne na terytorium Ukrainy”.

Kijów zapowiedział, że siły obronne „będą nadal podejmować środki mające na celu zmniejszenie potencjału ofensywnego rosyjskich okupantów i zakończenie zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę”.

