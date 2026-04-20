Przyszły właściciel TVN złożył obietnicę. „Chciałem spojrzeć każdemu z was w oczy i dać moje słowo”

Dyrektor generalny Paramount Skydance David Ellison obiecał w czwartek 16 kwietnia właścicielom kin, że firma dotrzyma obietnicy dotyczącej wypuszczania co najmniej 30 filmów rocznie – podał Reuters. Warunkiem jest jednak zgoda organów regulacyjnych na przejęcie Warner Bros Discovery. Przyszły właściciel TVN zabrał głos w związku ze sceptycyzmem ze strony operatorów kin, którzy nie są przekonani, że oba studia będą w stanie zwiększyć liczbę filmów wydawanych każdego roku.

W związku z tym zaapelowali, aby zablokować fuzję. – Chciałem spojrzeć każdemu z was w oczy i dać wam moje słowo – powiedział Ellison. Dyrektor generalny Paramount Skydance zwrócił uwagę, że firmie już udało się zwiększyć produkcję filmową. W tym roku w planach jest 15 filmów w porównaniu z ośmioma rok wcześniej. Deklaracja Ellisona, że wszystkie filmy będą wyświetlane wyłącznie w kinach przez co najmniej 45 dni, wywołała aplauz ze strony zgromadzonych.

TVN zmieni właściciela. David Ellison z Paramount Skydance o skutkach fuzji z Warner Bros Discovery

– Ludzie mogą spekulować, ile chcą, ale stoję tu dzisiaj i osobiście zapewniam was, że możecie liczyć na nasze pełne zaangażowanie. Udowodnimy wam, że mówimy poważnie – zapewniał przyszły właściciel TVN. Do słów Ellisona odniósł się szef branżowej organizacji Cinema United, który przekonywał wcześniej, że połączenie Paramount i WBD będzie szkodliwe dla branży rozrywkowej i konsumentów.

– Niestety, historia pokazuje nam, że konsolidacja skutkuje zmniejszeniem liczby filmów produkowanych dla kin – mówił. Teraz Michael O'Leary rzucił, że branża potrzebuje czegoś więcej niż tylko zapewnień, aby rozwiać swoje obawy. – Jesteśmy otwarci na konkretne zobowiązania, które zapewnią dynamiczny rozwój globalnej branży kinowej w nadchodzących latach – podsumował prezes Cinema United.

Trwa wielka gra o TVN. Tego nie powiedziano wprostCzytaj też:

Burza wokół nowego właściciela TVN. Politycy biorą pod lupę giganta