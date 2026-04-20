Wojna z terytorium Białorusi przeciwko Polsce? Aleksandr Łukaszenka z twardą deklaracją
Aleksandr Łukaszenka Źródło: president.gov.by
Aleksandr Łukaszenka ostrzegł państwa, które planują agresję przeciwko Białorusi. Zaznaczył, że jego kraj będzie bronił się wszelkimi dostępnymi środkami, jeśli dojdzie do wojny.

Aleksandr Łukaszenka udzielił wywiadu rosyjskiej propagandowej telewizji Russia Today. Podczas rozmowy poruszono kwestię sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście ataków USA i Izraela na Iran. Prowadzący podkreślił, że w Białorusi rozmieszczono taktyczną broń jądrową i zapytał, czy kraj czuje się bardziej zabezpieczony w obliczu amerykańsko-izraelskich działań. – Nie sądzę, aby Amerykanie mieli na celu wojnę z Białorusią – podkreślił Łukaszenka.

– Właśnie tutaj jest odwrotnie, biorąc pod uwagę kontakty, jakie mam z bliskimi Trumpa. Nie tylko z politykami – kontynuował. Białoruski prezydent zaznaczył, że „nawet jeśli Amerykanie zechcą walczyć jego krajem, to – broń Boże – będą to robić z terytoriów państw bałtyckich, Polski i tak dalej”. W związku z tym Łukaszenka ostrzegł sąsiadów Białorusi. – Niech Bóg ich strzeże przed agresją na Białoruś. Nie chcemy wojny, nie zamierzamy z nimi walczyć – zapewnił Łukaszenka.

Aleksandr Łukaszenka ostrzega państwa, które planują agresję przeciwko Białorusi. Wymienił Polskę

Białoruski prezydent oświadczył, że „żadne wojny z terytorium jego kraju przeciwko Polsce i Litwie nie są możliwe”. – Nie zamierzamy tego robić, o ile nie wciągnie się nas w tę wojnę i nie będziemy zmuszeni do odpowiedzi. Nie chcemy tego – przekonywał Łukaszenka. Przywódca Białorusi podkreślił, że jego kraj będzie bronił się wszelkimi dostępnymi środkami, jeśli dojdzie do agresji.

– Nie oznacza to, że już jutro, jeśli tam wybuchnie jakiś konflikt, uderzymy bronią jądrową w te kraje, przez które, lub z terytorium których, zostanie na nas przeprowadzona agresja. Mamy wystarczająco dużo innej broni, aby temu przeciwdziałać – mówił Łukaszenka. – Jeśli zobaczymy, że będzie to zagrażało istnieniu Białorusi, to nie tylko my, ale zgodnie z naszym traktatem z Rosją… Nie będzie to mało. I użyjemy wszystkiego, co mamy – zakończył Łukaszenka.

Źródło: Russia Today