Braun będzie osobą niepożądaną w unijnym kraju? Byłby pierwszym takim politykiem z UE

Litewski europoseł Dainius Zalimas w poniedziałek 20 kwietnia wysłał pismo do tamtejszego szefa MSZ, w którym postuluje umieszczenie Grzegorza Brauna na liście osób objętych zakazem wjazdu do kraju. Chodzi o wyjazd do Wilna od 1 do 3 maja, którego kulminacyjnym punktem ma być udział w Paradzie Polskości. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzucono, że „reprezentuje poglądy antysemickie, antyukraińskie, antylitewskie i eurosceptyczne”.

Eurodeputowany z Litwy zarzucił Braunowi, że ten „nieustannie publicznie zaprzecza Holocaustowi, podżega do nienawiści, wyraża prorosyjskie poglądy, a poprzez swoje działania aktywnie podżega do przemocy i sam ją stosuje”. „Jego działalność charakteryzuje się systematycznym podważaniem wartości demokratycznych oraz agresywną retoryką i działaniami skierowanymi przeciwko różnym grupom społecznym i państwom” – podkreślił Zalimas w piśmie.

Nie chcą Brauna w Litwie. Porównano go do lokalnego skandalisty, tylko „bardziej radyklanego”

Polityk wymienił, że lider Konfederacji Korony Polskiej m.in. „stosował przemoc wobec lekarzy, gasił menorę gaśnicą, zniszczył i wyrzucił choinkę stojącą w sądzie, nazwał Chanukę świętem o charakterze satanistycznym i religijnym, zaprzeczał istnieniu komór gazowych w Auschwitz, niszczył i palił flagi Ukrainy oraz UE”. Zalimas przedstawiając rodakom Brauna porównał go do tamtejszego polityka Petrasa Grazulisa, ale „znacznie bardziej radykalnego i agresywnego”.

Litewski europoseł przypomniał, że Parlament Europejski na wniosek polskiego prokuratora generalnego, już czterokrotnie uchylił liderowi Konfederacji Korony Polskiej immunitet. Wyjaśniał, że chodzi o 10 przestępstw z lat 2022 – 2025. Wspomniał także, że rozpatrywane są dodatkowe wnioski w tej sprawie. Zalimas wskazał, że na Brauna dwukrotnie nałożono karę za nieprzestrzeganie regulaminu PE.

Grzegorz Braun otrzyma zakaz wjazdu do Litwy. Europoseł złożył wniosek do szefa MSZ

Eurodeputowany z Litwy zasugerował, że w związku z przedstawionymi okolicznościami obecność lidera Konfederacji Korony Polskiej „nie leży w interesie litewskiego bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego”. Zalimas chce dla Brauna maksymalnego możliwego okresu zakazu wjazdu do Litwy, który jest możliwy dla obywatela państwa unijnego, czyli pięciu lat. Litewski polityk podsumował, że to „test demokratycznej odporności”.

Gdyby lider Konfederacji Korony Polskiej znalazł się na liście osób niepożądanych, byłby pierwszym takim obywatelem z UE. Aktualnie zakazem wjazdu na Litwę objęte są 282 osoby. Są to głównie osoby narodowości białoruskiej, gruzińskiej i rosyjskiej, a także pojedynczy obywatele Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Serbii, Ukrainy i Izraela.

