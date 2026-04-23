Rosja przygotowuje się do ewentualnego konfliktu z NATO. Podano optymistyczny wariant

Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa Holandii opublikowała najnowszy raport roczny za minione 12 miesięcy. Dokument został przesłany do obu izb holenderskiego parlamentu. Dyrektor MIVD podkreślił, że „coraz bardziej poruszamy się w świecie bloków władzy”. Wiceadmirał Peter Reesink ocenił, że „Unia Europejska jest postrzegana przez USA jako sojusznika i przez przeciwnika, którym jest Rosja”.

„Międzynarodowy system, na którym polegaliśmy przez dziesięciolecia – z instytucjami odgrywającymi rolę strażników zasad i porozumień – znajduje się pod presją. Właśnie w tej przestrzeni, gdzie zasady blakną, a siła staje się decydująca, rośnie zagrożenie. Europa musi coraz bardziej zdecydowanie brać na siebie odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo” – przekonywał szef Służby Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa.

W dążeniu do uzyskania statusu jednego z mocarstw w nowych porządku światowym Moskwa może liczyć na Pekin jako sojusznika. Chiny zajmują neutralne stanowisko wobec wojny w Ukrainie, ale tamtejsze przedsiębiorstwa wspierają rosyjskie działania wojenne wobec sąsiada Polski. Zdaniem MIVD „Rosja nadal stanowi największe i najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla pokoju i stabilności w Europie, a tym samym dla bezpieczeństwa narodowego i interesów Holandii”.

Holenderski wywiad ujawnił powód inwazji Rosji na Ukrainę

Moskwa wykorzystuje również cyberataki, kampanie dezinformacyjne, działania sabotażowe i szpiegostwo, aby wywołać strach, niepokój i podziały oraz wpływać na procesy decyzyjne. Działania te pozwalają Rosji pozostać nieco poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa wyjaśnia, że dla Moskwy inwazja na Ukrainę wynika z chęci naznaczenia swojej pozycji na świecie.

MIVD przekonuje, że dopóki trwa konflikt w Ukrainie, konwencjonalna wojna przeciwko NATO jest praktycznie wykluczona, ale Rosja już teraz podejmuje konkretne przygotowania do ewentualnego konfliktu z Paktem Północnoatlantyckim. W najbardziej optymistycznym wariancie Moskwa byłaby w stanie w ciągu roku zgromadzić wystarczającą siłę bojową, aby zainicjować regionalny konflikt przeciwko NATO. Celem nie byłoby jednak militarne pokonanie Sojuszu.

Chodzi o politycznie podzielenie NATO przez ograniczone zdobycze terytorialne. Rosja chce za pomocą strachu i niepokoju wywierać wpływu na procesy decyzyjne w poszczególnych krajach i na forum międzynarodowym. Sprzyja temu nieprzewidywalny kierunek amerykańskiej polityki. Oceniono, że rosyjskie działania sabotażowe miały szczyt w 2024 r., ale od lata 2025 r. wzrastają.

Nowy wyścig zbrojeń nuklearnych. Chiny trzecim supermocarstwem

W minionym roku odnotowano szereg niepokojących wydarzeń w dziedzinie broni jądrowej. Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa jest przekonana, że ma miejsce nowy wyścig zbrojeń nuklearnych. Tutaj oprócz Stanów Zjednoczonych trzecim supermocarstwem będą Chiny. Obserwuje się również chińskie działania szpiegowskie w cyberprzestrzeni, skierowane przeciwko zachodniemu przemysłowi obronnemu.

Celem Pekinu jest wgląd w zdolności wojskowe przeciwników i uzupełnienie braków we własnej wiedzy technologicznej. MIVD przewiduje w 2026 r. dalszy wzrost liczby chińskich kampanii ukierunkowanych na wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach, m.in. w routerach, zaporach sieciowych i rozwiązaniach VPN. Za zagrożenie dla Holandii i jej interesów narodowych uznano także m.in. ataki Huti na żeglugę na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej.

W raporcie wspomniano też o rozprzestrzenianiu się konfliktów w Syrii, Iraku, Libanie i na terytoriach palestyńskich. Służba Wywiadu Wojskowego i Bezpieczeństwa biorąc pod uwagę obecny rok, wymieniła wojnę z Iranem, która miała poważne konsekwencje gospodarcze. Na koniec odnotowano skutki konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, które uderzyły w Karaiby Holenderskie.

