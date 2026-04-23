Grzegorz Braun rusza na podbój Litwy. Błyskawiczna reakcja władz

Grzegorz Braun wraz z innymi politykami Konfederacji Korony Polskiej zamierza udać się na Litwę i zorganizować spotkanie w Wilnie. W czwartek 23 kwietnia na ten temat wypowiedział się Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego.

Braun odwiedzi Wilno. Służby oceniły ryzyko

Przedstawiciele departamentu bezpieczeństwa podkreślili, że nie posiadają informacji, wskazujących na zagrożenie dla bezpieczeństwa Litwy w związku z wizytą Brauna oraz innych przedstawicieli radykalnie prawicowej partii z Polski. Jednocześnie jednak wyrażono pewien stopień zaniepokojenia.

Służby naszego północno-wschodniego sąsiada stwierdziły, że „charakter działalności i wypowiedzi polskiego polityka – znanego z eurosceptycznych i antyukraińskich poglądów – może być niezgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego Litwy i powinien być oceniany pod kątem potencjalnego zagrożenia dla porządku publicznego”.

Departament Bezpieczeństwa Państwowego w komentarzu dla agencji BNS dodawał, że swoje stanowisko przekazał resortowi spraw zagranicznych Litwy i władzom samorządowym Wilna. Odpowiednie informacje przekazano też instytucjom, które odpowiadają za utrzymanie porządku publicznego, m.in. policji i ministerstwu spraw wewnętrznych.

Już od kilku tygodniu na Litwie wiadomo było, że Grzegorz Braun planuje wizytę. Do Wilna chce przybyć na początku maja i stara się o zgodę władz miasta na zorganizowanie zgromadzenia.

Ujawniono też, że lider Konfederacji Korony Polskiej wynajął na potrzeby swojego spotkania prowadzony przez zakon franciszkanów Wileński Ośrodek Kultury i Duchowości. Jego rezerwacja została jednak anulowana.

Braun z zakazem wjazdu na Litwę?

Litewski europoseł Dainius Zalimas w poniedziałek 20 kwietnia wysłał pismo do tamtejszego szefa MSZ, w którym postulował umieszczenie Grzegorza Brauna na liście osób objętych zakazem wjazdu do kraju. Już wtedy mówiono o jego wizycie w Wilnie od 1 do 3 maja, gdzie kulminacyjnym punktem miał być udział w Paradzie Polskości. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzucono, że „reprezentuje poglądy antysemickie, antyukraińskie, antylitewskie i eurosceptyczne”.

Czytaj też:

Prawicowi europosłowie z Polski wkrótce stracą immunitety? Mowa o czterech osobachCzytaj też:

TV Republika ramię w ramię z Braunem i Kaczyńskim. „Polska zagrożona”