Atak w Waszyngtonie. Wstrząsające relacje uczestników balu

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni napastnik miał oddać kilka strzałów podczas wydarzenia.

Atak w Waszyngotnie. Wstrząsające relacje uczestników balu

Prokuratorka USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro, która uczestniczyła w uroczystości przekazała w rozmowie z CNN, że gdy rozległy się strzały, „cała sala ucichła” . – Kiedy podniosłam głowę i spojrzałam w górę, wszyscy funkcjonariusze organów ścigania już tam byli, podczas gdy my wszyscy trzymaliśmy głowy pochylone – relacjonowała.

Podziękowała również przedstawicielom organów ścigania za wykonana pracę. – Wszyscy oni dziś wieczorem zadziałali tak szybko, że zapobiegli temu, co mogło być przerażającym wydarzeniem, gdy siedzieliśmy wszyscy razem w jednym pomieszczeniu – powiedziała Pirro.

W wydarzeniu uczestniczył również korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. – Właśnie padły strzały. Nie wiadomo, co się dzieje. Kryjemy się teraz pod stołami. Prezydent został ewakuowany – mówił na filmie, który nagrał w trakcie zdarzenia.

– To jest coś kompletnie niesamowitego. Czegoś takiego nigdy oczywiście nie doświadczyliśmy. Nikt nie wie, co się dzieje i o co chodzi – relacjonował. – Padło kilka strzałów. Natychmiast wyprowadzono prezydenta, wbiegli funkcjonariusze służb. Raz jeszcze powtórzę padło kilka strzałów. Nie wiadomo kto i do kogo strzelał. Tuż koło nas stoją agenci Secret Service z wyciągniętą bronią gotową do strzału – kontynuował.

Jak dodał, część ludzi była natychmiast ewakuowana z sali. – To przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich (...). Sytuacja absolutnie bez precedensu – podkreślił. Według Wrony Kashya Patela, szef FBI, którego wówczas obserwował „nie wiedział za bardzo co się dzieje” .

Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM, który również był na sali także nagrał krótki materiał po tym, jak rozległy się strzały. „Tak to wyglądało w środku. Strzały. Potem apel, by każdy schował się pod stołem” - napisał w serwisie X.

Z kolei Erin Thielman, jedna z uczestniczek zdarzenia mówiła w rozmowie z CNN, że „widziała mężczyznę, który niósł karabin z magazynkami na ramieniu i jak upada na ziemię” . Z jej relacji wynika, że w kierunku napastnika oddano co najmniej trzy strzały.

Artykuł aktualizowany...