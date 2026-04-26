Atak w Waszyngtonie. Wstrząsające relacje uczestników balu

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni napastnik miał oddać kilka strzałów podczas wydarzenia.
Atak w Waszyngotnie. Wstrząsające relacje uczestników balu
Prokuratorka USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro, która uczestniczyła w uroczystości przekazała w rozmowie z CNN, że gdy rozległy się strzały, „cała sala ucichła”. – Kiedy podniosłam głowę i spojrzałam w górę, wszyscy funkcjonariusze organów ścigania już tam byli, podczas gdy my wszyscy trzymaliśmy głowy pochylone – relacjonowała.
Podziękowała również przedstawicielom organów ścigania za wykonana pracę. – Wszyscy oni dziś wieczorem zadziałali tak szybko, że zapobiegli temu, co mogło być przerażającym wydarzeniem, gdy siedzieliśmy wszyscy razem w jednym pomieszczeniu – powiedziała Pirro.
W wydarzeniu uczestniczył również korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. – Właśnie padły strzały. Nie wiadomo, co się dzieje. Kryjemy się teraz pod stołami. Prezydent został ewakuowany – mówił na filmie, który nagrał w trakcie zdarzenia.
– To jest coś kompletnie niesamowitego. Czegoś takiego nigdy oczywiście nie doświadczyliśmy. Nikt nie wie, co się dzieje i o co chodzi – relacjonował. – Padło kilka strzałów. Natychmiast wyprowadzono prezydenta, wbiegli funkcjonariusze służb. Raz jeszcze powtórzę padło kilka strzałów. Nie wiadomo kto i do kogo strzelał. Tuż koło nas stoją agenci Secret Service z wyciągniętą bronią gotową do strzału – kontynuował.
Jak dodał, część ludzi była natychmiast ewakuowana z sali. – To przedstawiciele najwyższych władz amerykańskich (...). Sytuacja absolutnie bez precedensu – podkreślił. Według Wrony Kashya Patela, szef FBI, którego wówczas obserwował „nie wiedział za bardzo co się dzieje”.
Paweł Żuchowski, korespondent RMF FM, który również był na sali także nagrał krótki materiał po tym, jak rozległy się strzały. „Tak to wyglądało w środku. Strzały. Potem apel, by każdy schował się pod stołem” - napisał w serwisie X.
Z kolei Erin Thielman, jedna z uczestniczek zdarzenia mówiła w rozmowie z CNN, że „widziała mężczyznę, który niósł karabin z magazynkami na ramieniu i jak upada na ziemię”. Z jej relacji wynika, że w kierunku napastnika oddano co najmniej trzy strzały.
Artykuł aktualizowany...