89-latek oddał strzały w greckim ZUS, potem pojechał taksówką do sądu. Trwa obława

We wtorek 28 kwietnia w Grecji napastnik uzbrojony w strzelbę myśliwską tuż przed godziną 10 otworzył ogień w budynku oddziału Zjednoczonych Kas Ubezpieczeń Społecznych (EFKA) w Atenach – podała państwowa stacja telewizyjna ERT. Najpierw starszy mężczyzna miał oddać strzał w powietrze, ostrzegając pracowników, aby się oddalili. Następnie ranił kolejnego pracownika w nogę, co wywołało panikę.

Poszkodowany doznał obrażeń od śrutu w nogach i został przewieziony do szpitala. Według wstępnych ocen jego życie nie jest zagrożone. Miał być rok przed emeryturą. Podejrzanym jest 89-latek. Strzelec taksówką udał się do Sądu Apelacyjnego, gdzie również otworzył ogień. Napastnik miał nie celować do konkretnych osób. Odłamki od strzałów raniły jednak cztery kobiety, które doznały lekkich obrażeń.

89-latek wszedł do greckiego ZUS i zaczął strzelać. „To jest powód, dlaczego to zrobiłem”

Mężczyzna uciekł, a wychodząc, zatrzymał się przy bramie budynku, gdzie rzucił na ziemię dwie lub trzy koperty z dokumentami. Miał oznajmić, że „tam znajduje się powód” jego działań. Zawartość kopert na tę chwilę nie jest znana. Krótko po ataku budynek został ewakuowany. Władze znalazły tam broń. 89-latek jest poszukiwany. Strzelec podczas swoich działań miał mieć odkrytą twarz. Według świadków nie przejmował się, że zostanie rozpoznany.

Napastnik ma być zbieraczem śmieci i być kojarzony w okolicy, po której się porusza. W przeszłości miał przebywać w szpitalu psychiatrycznym. Stan zdrowia rannych jest stabilny, wszyscy mają być przytomni. Do sprawy odniosła się minister pracy Niki Kerameos, która wyraziła wsparcie dla poszkodowanego pracownika greckiego ZUS-u. Podkreśliła, że mężczyźnie zostanie zapewnione „wszechstronne wsparcie”.

Czytaj też:

