Rzecznik ukraińskiego MSZ o decyzji Polski. „Z przykrością przyjęliśmy wiadomość”

Andrzej Poczubut został uwolniony z białoruskiego więzienia. Doszło do wymiany więźniów, a Polska wypuściła Aleksandra Butiagina. Do sprawy odniósł się rzecznik ukraińskiego MSZ, który podkreślił, że Kijów „z przykrością przyjął wiadomość, że wbrew wcześniejszej, całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, Rosjanin, który jest uzasadnionym podejrzanym o popełnienie przestępstwa w Ukrainie – w szczególności o wywóz dóbr kultury z Krymu – nie został jednak ekstradowany”.

Heorhij Tychyj zapewniał, że „Rosja oczywiście cynicznie wykorzysta ten polityczno-prawny incydent do usprawiedliwienia okupacji Krymu i eksploatacji tymczasowo okupowanego terytorium Ukrainy”. Rzecznik ukraińskiej dyplomacji kontynuował, że jego kraj „konsekwentnie domaga się pociągnięcia do rzeczywistej odpowiedzialności prawnej wszystkich rosyjskich podmiotów, które działają na rzecz okupacji i wojny”.

Andrzej Poczobut wolny, rzecznik MSZ Ukrainy komentuje. Adwokat Aleksandra Butiagina o kulisach

„W odniesieniu do sprawy Butiagina i innych podobnych sytuacji Ukraina będzie nadal stosować odpowiednie mechanizmy prawne i będzie działać również w jurysdykcjach partnerów” – podsumował Tychyj. Adwokat Rosjanina Adam Domański ujawnił w rozmowie z RMF FM, że Butiagin „ucieszył się”, kiedy po raz pierwszy usłyszał, że może zostać wymieniony. Dodał jednak, że „po stronie archeologa do samego końca istniała niepewność”.

Obrońcy Rosjanina o sprawie zostali poinformowani na finalnym etapie. Zdaniem mec. Domańskiego „wydaje się, że Butiagin wraz z Poczobutem byli istotni w całym tym procesie”. Gdyby archeolog nie zdecydował się na wymianę, wówczas obrona dążyłaby do rozpoznania merytorycznego zażalenia przez polski sąd, a w przypadku przegranej zostałaby złożona skarga do ETPC na wstrzymanie wykonania decyzji o ekstradycji.

Poczobut wrócił, wybuchła awantura. Dziennikarka TVN do Przydacza: Nie ma pan wstyduCzytaj też:

Siemoniak o dramatycznych chwilach na granicy. „Zapadła absolutna cisza”