Ukraińcy przeprowadzili atak na drapacz chmur w Moskwie. Rozmiar strat widać na wideo

„Obrona powietrzna, pospiesznie ściągnięta do Moskwy przed 9 maja, nie pomogła” – podsumowała zdarzenie redakcja telewizji NEXTA. W sobotę Rosjanie będą obchodzić Dzień Zwycięstwa (ustanowiono go, by upamiętnić formalne zakończenie drugiej wojny światowej, Rosjanie sobie przypisują zwycięstwo nad nazistami – tego dnia odbywa się największa parada, podczas której prezentowana jest m.in. siła militarna państwa).

Na filmie, który redakcja zagranicznego medium udostępniła na platformie X, widzimy liczne pomieszczenia, które zostały zniszczone w wyniku ataku.

Pochwalili się zestrzeleniem ukraińskich dronów, a jednak jeden UAV trafił w drapacz chmur. Rosyjskie siły zbrojne dały plamę

O zdarzeniu, do którego doszło z niedzieli na poniedziałek (z 3 na 4 maja), poinformowała m.in. gazeta The Kyiv Independent. „Atak wydaje się być jednym z najgłębszych uderzeń w dzielnicę mieszkaniową w centrum Moskwy” – zaznaczyli dziennikarze. Przypomnieli przy okazji, że House on Mosfilmovskaya znajduje się ok. 3 km od siedziby resortu obrony.

W sprawie ukraińskich ataków głos zabrało rosyjskie ministerstwo obrony, które podało, że ostatniej nocy siły zbrojne zneutralizowały blisko 120 dronów, które zmierzały wgłąb kraju (UAV-y zestrzelone zostały m.in. na terenie Centralnego Okręgu Federalnego).

Dziennik „Kyiv Post” przekazał, że na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Wideo ujawniło skalę zniszczeń

Na filmach, które krążą po internecie (opublikowane zostały m.in. na Telegramie, przez kanał Supernova+), widać uszkodzone górne piętro budynku, który znajduje się w pobliżu resortu obrony, a także zaledwie 7 km od Kremla Moskiewskiego (grodu warownego, będącego siedzibą władzy centralnej w Rosji).

