Rodzina królewska ponownie się powiększa. Król „jest zachwycony”

Przypomnijmy, księżniczka jest córką byłego księcia Andrzeja Mountbatten-Windsora oraz wnuczką zmarłej królowej Elżbiety II. Zarówno ona jak i jej siostra Beatrycze nie utraciły swoich tytułów po tym, jak w zeszłym roku, w związku ze sprawą przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina pozbawiono zaszczytów ich ojca. Żadna z nich nie jest jednak czynną członkinią rodziny królewskiej.

Król jest zachwycony nowiną

Nowinę przekazano na Instagramie, na oficjalnej stronie brytyjskiej rodziny królewskiej. „Jej Królewska Wysokość księżniczka Eugenia oraz pan Jack Brooksbank z wielką radością ogłaszają, że spodziewają się swojego trzeciego dziecka, które ma przyjść na świat tego lata. August (5 lat) i Ernest (2 lata) są również bardzo podekscytowani, że do rodziny dołączy kolejne rodzeństwo” – przekazano.

Dodano również, że „Jego Królewska Mość Król został poinformowany o tej nowinie i jest nią zachwycony” . Wcześniej tę samą informację przekazała Eugenia. „Mały Brooksbank przyjdzie na świat w 2026 roku” – poinformowała na Instagramie.

Księżniczka Eugenia może zasiąść na tronie?

Przypomnijmy, Jack Brooksbank i księżniczka Eugenia pobrali się w październiku 2018 roku po siedmiu latach znajomości. Obecnie 36-letnia Eugenia jest dyrektorką galerii sztuki. Angażuje się w działalność społeczną oraz charytatywną. Razem z dziećmi i mężem mieszka w Ivy Cottage w Pałacu Kensington w Londynie.

Księżniczka jest 12. w kolejce do brytyjskiego tronu. Przed nią plasują się książę William, książę Harry, ich dzieci, a także starsza siostra księżniczki i jej córki. Z kolei synowie Eugenii obecnie są na 13. i 14. miejscu w kolejce do tronu Wielkiej Brytanii. Następni są m.in. książę Edward, a także Anna – księżniczka królewska.

