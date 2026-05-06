Widzowie chcą zablokować przejęcie właściciela TVN. Poszli do sądu

W Stanach Zjednoczonych ruszył bezprecedensowy spór wokół planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount. To właśnie do grupy WBD należy m.in. TVN.

Abonenci pozywają Paramount, nowego właściciela TVN

Pozew zbiorowy złożyli abonenci platform Paramount+ oraz Showtime. Według nich działania Paramountu i Skydance mogą doprowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku streamingowym i medialnym. Sprawa trafiła do federalnego sądu w Kalifornii i już teraz budzi ogromne zainteresowanie branży.

Skarżący twierdzą, że planowane połączenie gigantów medialnych, jakimi są Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery może uderzyć przede wszystkim w widzów. Według pozwu integracja bibliotek filmowych i serialowych pod jednym zarządem ograniczy rywalizację między platformami, co w praktyce może oznaczać wyższe abonamenty i mniejszy wybór treści.

Autorzy pozwu zarzucają firmom prowadzenie nieformalnych rozmów dotyczących ograniczania wydatków na produkcję oraz stopniowego podnoszenia cen usług streamingowych. W ich ocenie obecna transakcja z udziałem Warner Bros. Discovery ma być finałem potajemnych działań prowadzonych od lat. „The Hollywood Reporter” zwraca uwagę, że to pierwszy przypadek w historii, gdy sami abonenci próbują prawnie zatrzymać tak dużą medialną fuzję.

Fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery. Nie tylko ceny mogą stać się problemem

W pozwie pojawia się także argument dotyczący pluralizmu mediów. Zdaniem powodów połączenie Paramountu z Warner Bros. Discovery zmniejszyłoby liczbę niezależnych właścicieli dużych grup medialnych w USA. Według nich mogłoby to osłabić konkurencję redakcyjną oraz ograniczyć różnorodność opinii i materiałów śledczych.

Eksperci cytowani przez amerykańskie media branżowe zwracają uwagę, że podobne pozwy są trudne procesowo, ale potrafią skutecznie opóźnić wielkie transakcje nawet o wiele miesięcy. Jeśli sąd dopuści część argumentów abonentów, firmy mogą zostać zmuszone do ujawnienia wewnętrznej korespondencji dotyczącej negocjacji.

Paramount Skydance odpiera zarzuty

Przedstawiciele Paramountu zdecydowanie odrzucają oskarżenia. W oficjalnym stanowisku przekazano, że pozew jest „bezpodstawny”, a połączenie z Warner Bros. Discovery ma stworzyć silniejszego konkurenta na rynku rozrywki.

Przyszły właściciel TVN przekonuje, że fuzja zwiększy możliwości inwestowania w nowe treści i poprawi ofertę dla klientów. Krytycy transakcji obawiają się jednak, że dalsza konsolidacja rynku doprowadzi do sytuacji, w której kilka gigantów będzie kontrolować większość globalnego rynku streamingowego i telewizyjnego.

