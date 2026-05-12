Tarczyński niewpuszczony do Wielkiej Brytanii. Chce pozwać premiera

Jak pisze Dominik Tarczyński na swoim koncie na X, nie będzie mógł pojawić się na „największym patriotycznym wydarzeniu w Europie”. Urzędnicy odmówili mu bowiem wjazdu do kraju. „Tak wygląda komunizm w XXI wieku” – podsumował sytuację polski europoseł.

Wielka Brytania nie wpuściła Tarczyńskiego. „Komunizm”

Polityk znany z kontrowersyjnych wystąpień zapowiedział, że zamierza teraz pozwać premiera. „Pozwę Starmera. Nie rząd, nie Home Ofice, ale osobiście Starmera. Kiedy przegrasz kolejne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie!” – ostrzegał szefa brytyjskiego rządu. W swojej wiadomości pisał też o tym, że „komuniści nie są w stanie uciszyć milionów, ani odebrać im prawa do głosowania”.

Tarczyński dołączył do swojego wpisu skan decyzji. Można z niej wyczytać, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii na podstawie ETA, czyli Electronic Travel Authorisation. „To oznacza, że nie możesz podróżować do Zjednoczonego Królestwa bez wizy” – czytamy. „Twoja obecność w Zjednoczonym Królestwie nie jest uważana za sprzyjającą dobru publicznemu” – czytamy dalej. W decyzji zaznaczono, że Tarczyński nie może się od niej odwołać.

Internauci wyśmiewają pretensje Tarczyńskiego. „Odklejony”

W popularnym komentarzu pod wpisem Tarczyńskiego internauta zwraca uwagę, że polityk swoją karierę zbudował na wykorzystywaniu niechęci do imigrantów, a teraz „płacze, kiedy Wielka Brytania kazała mu spadać”.

Wydarzenie, na które wybierał się polski europoseł nazywane jest z kolei „kolejnym skrajnie prawicowym wiecem nienawiści”, a sam Tarczyński otrzymał łatkę „prowokatora”. „To nie jest komunizm, ty odklejony hochsztaplerze. To podstawowa kontrola granic. Idź i pozwij Starmera w swoich snach” – radzi Tarczyńskiemu komentator.

Inny zwracał uwagę, że zestawianie odrzucenia ETA z komunizmem „dobrze oddaje intelektualny stan współczesnego nacjonalizmu”.

