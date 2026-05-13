Ponad 1700 osób zamkniętych na wycieczkowcu. Dziesiątki pasażerów z objawami

Francuskie służby sanitarne podjęły nadzwyczajne działania po śmierci 90-letniego pasażera na pokładzie wycieczkowca „Ambition”. Jednostka należąca do linii Ambassador Cruise Line została zatrzymana w porcie w Bordeaux, a wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi zostali objęci kwarantanną.

Kwarantanna na wycieczkowcu Ambition. Zagrożenie norowirusem

Na pokładzie statku przebywało łącznie ponad 1700 osób. Większość z 1233 pasażerów stanowili turyści z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Według lokalnych służb około 50 osób zgłosiło objawy typowe dla zakażenia norowirusem, w tym silne wymioty i biegunkę.

Norowirus jest jednym z najbardziej zakaźnych wirusów układu pokarmowego. Bardzo łatwo przenosi się w miejscach, gdzie duże grupy ludzi przebywają razem przez dłuższy czas. Statki wycieczkowe od lat są uznawane za środowisko szczególnie narażone na podobne ogniska zakażeń.

Francuskie władze zdecydowały, że pasażerowie i załoga pozostaną na pokładzie do czasu zakończenia oceny epidemiologicznej. Służby sprawdzają, czy śmierć 90-latka rzeczywiście była związana z zakażeniem norowirusem.

Statek wcześniej odwiedził m.in. Belfast, Liverpool i Brest. Rejs rozpoczął się 6 maja na Wyspach Szetlandzkich, a po postoju w Bordeaux jednostka miała kontynuować podróż do Hiszpanii. Władze podkreślają jednak, że obecnie nie ma sygnałów świadczących o szerszym rozprzestrzenianiu się wirusa.

Nie tylko norowirus. Koszmar na statku MV Hondius wywołany hantawirusem

To kolejna sytuacja związana z groźnymi infekcjami. W ostatnim czasie głosno było o zakażeniach hantawirusem na statku MV Hondius. Kilka dni po rozpoczęciu rejsu u pierwszego z pasażerów wystąpiły niepokojące objawy, takie jak gorączka, ból głowy i biegunka. Mężczyzna zmarł na pokładzie 11 kwietnia, a 26 kwietnia w szpitalu w Johannesburgu w RPA zmarła jego małżonka. Trzecią ofiarą śmiertelną była pasażerka z Niemiec. Wszyscy pasażerowie statku już zostali ewakuowani, także do Francji trafiła obywatelka tego kraju zakażona hantawirusem. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie.

