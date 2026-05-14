Ambasador Niemiec skomentował wycofywanie Amerykanów z Europy. Podkreślał, że kluczowy jest czas

Podczas konferencji Impact ambasador Berger znalazł czas na rozmowę z Polską Agencją Prasową. Podkreślał, że konieczna jest rozmowa z władzami amerykańskimi na temat wycofywania ich wojsk z Europy. – Musimy szczegółowo wyjaśnić z USA, dlaczego wstrzymali to tymczasowe rozmieszczenie, ponieważ w wypadku tych 4 tys. żołnierzy mówimy o tymczasowej obecności – zaznaczał. Jak mówił, Niemcom zapowiedziano, że do Stanów wróci cała brygada, czyli 5 tys. osób.

USA wycofują żołnierzy. Ambasador Niemiec w Polsce komentuje

W środę 13 maja amerykańskie media zaskoczyły informacją o odwołaniu planowanego wcześniej rotacyjnego przemieszczenie amerykańskich żołnierzy do Polski. Rzecznik sił lądowych USA w Europie i Afryce tłumaczył wówczas PAP, że jego kraj nieustannie dostosowuje rozmieszczenie sił w Europie do zmieniających się warunków, przy wykorzystaniu posiadanych możliwości.

Ambasador Niemiec w Polsce przypomniał, że w Europie cały czas stacjonuje 86 tys. amerykańskich żołnierzy, a ich obecność jest kluczowa dla zdolności odstraszających NATO w Europie. – Minister obrony Niemiec będzie w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie. Oczywiście wszystkie europejskie rządy starają się przekonać Stany Zjednoczone, że ograniczenie obecności w Europie to nie jest dobry znak – mówił. Podkreślał, że Amerykanów „potrzebują Niemcy, Polska, wszyscy ich potrzebujemy”.

Przyznał, że Europa chce, by Amerykanie pozostali, ale akceptuje, że są oni stopniowo przemieszczani do Azji. – Kluczową kwestią dla nas jest to, abyśmy mieli wystarczająco dużo czasu na zastąpienie wszystkich zdolności, jakimi dysponują Stany Zjednoczone, zdolnościami europejskimi – mówił Berger. O horyzoncie czasowym tej relokacji przywódcy rozmawiać będą na szczycie NATO w Ankarze w lipcu.

Nowa umowa polsko-niemiecka o obronności

Ambasador Berger zapowiedział też na 17 czerwca podpisanie porozumienia obronnego przez Polskę i Niemcy. Informację tę potwierdził w rozmowie z PAP wiceminister obrony Paweł Zalewski. – Planujemy to w związku z 35-leciem naszego traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku. Podpiszemy porozumienie obronne pomiędzy naszymi krajami, które jest obecnie negocjowane – wyjaśniał Berger.

– Współpraca między naszymi wojskami bardzo się rozwinęła w ostatnich latach, dlatego sądzimy, że porozumienie obronne może nam pozwolić zbudować ramy polityczne – dodawał. 17 czerwca w Berlinie w siedzibie niemieckiego MSZ-u odbywać się będzie Forum Polsko-Niemieckie 2026, organizowane pod hasłem „Sąsiedztwo w czasach zmian. 35 lat współpracy polsko-niemieckiej”. PAP twierdzi, że pojawią się na nim m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.

