Jeszcze niedawno był sensacją. Dziś egzotyczny ptak coraz częściej odwiedza Polskę

Jeszcze kilka lat temu obserwacja kaniuka zwyczajnego w Polsce była wydarzeniem, o którym mówiło całe środowisko ornitologiczne. Dziś takich przypadków przybywa. Rzadki ptak ponownie został zauważony w naszym kraju — tym razem w okolicach Kuźnicy w województwie pomorskim. Zdjęcia drapieżnika opublikowali obserwatorzy z Birding Poland.

To kolejna obserwacja kaniuka w tym roku. W styczniu ptak był widziany w Świnoujściu. Coraz częstsze pojawianie się tego gatunku sprawia, że informacje w wielu atlasach ptaków zaczynają się dezaktualizować. Nadal można w nich przeczytać, że kaniuk zalatuje do Polski wyjątkowo rzadko, ale rzeczywistość wygląda już inaczej.

Nie pomyl kaniuka z jaskółką albo mewą

Kaniuk zwyczajny wyróżnia się na tle innych ptaków drapieżnych. Ma smukłą sylwetkę i długie, wygięte skrzydła. W locie bardziej przypomina dużą jaskółkę lub jerzyka niż przedstawiciela jastrzębiowatych. Charakterystyczna jest także jasna głowa z ciemną „maską” wokół oczu.

Ptak widziany od spodu wydaje się niemal biały. Jasne upierzenie pomaga mu wtapiać się w niebo i utrudnia zauważenie przez ofiary. Kaniuki słyną też z wyjątkowo cichego lotu. Ich miękkie pióra ograniczają hałas zarówno podczas polowania, jak i przemieszczania się.

Przeprowadzka kaniuka. Zmiany klimatu mogą przesuwać zasięg gatunku

Naturalnym środowiskiem kaniuka są przede wszystkim Afryka, południowa Azja oraz tereny sięgające Nowej Gwinei. W Europie regularnie gniazduje głównie na Półwyspie Iberyjskim i w zachodniej Francji. Coraz częściej pojawia się jednak dalej na północ.

Ornitolodzy podejrzewają, że może mieć to związek ze zmianami klimatu. Kaniuki obserwowano już nawet w Wielkiej Brytanii i Europie Środkowej. Polska przestaje być dla tego gatunku jedynie przypadkowym przystankiem.

Według danych serwisu Clanga pierwszą oficjalną obserwację kaniuka w Polsce odnotowano w maju 2016 roku w Pucku. Od tamtej pory liczba doniesień stopniowo rośnie.

Czy kaniuk kiedyś zacznie gniazdować w Polsce?

Kaniuk zwyczajny poluje głównie na owady — szczególnie szarańczę, koniki polne i chrząszcze. Czasami chwyta także małe jaszczurki czy żaby. Zdobycz wypatruje z powietrza, zawisając nad ziemią niczym szybowiec.

Niektórzy badacze nie wykluczają, że w przyszłości gatunek może rozpocząć lęgi również w Polsce. Jeśli proces będzie naturalny, nie powinien budzić obaw. Kaniuki pomagają ograniczać liczebność owadów i uznawane są za pożyteczne dla ekosystemów.

