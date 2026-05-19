Tragedia na oczach króla Karola III, nie żyje 24-latka. „Był głęboko wstrząśnięty”

Ciara Sullivan – 24-letnia żołnierka z Królewskiej Artylerii Konnej – w piątek (15 maja) brała udział w pokazie konnym w Windsorze (hrabstwo Berkshire) w Anglii. W pewnym momencie młoda kobieta spadła z konia.

Obecni na miejscu ratownicy medyczni pilnie ruszyli jej na pomoc. Za wszelką cenę próbowali przywrócić jej funkcje życiowe, ale obrażenia, których doznała, były zbyt poważne. „Zmarła na miejscu” – podał tygodnik „People”, którego redakcja powołała się na ustalenia policji z Thames Valley.

Sullivan do brytyjskiej armii dołączyła pod koniec 2020 roku, a już pół roku później znajdowała się w składzie The King's Troop Royal Horse Artillery.

„Była nieustraszoną i utalentowaną amazonką”

Głos w sprawie śmierci 24-latki zabrało ministerstwo obrony. Resort, którego szefem jest obecnie John Healey, kontaktował się z przełożonymi żołnierki, którzy zapewnili, że była „godną naśladowania” personą. Zwrócili uwagę na jej „wybitne” zdolności. Dowódcy są przekonani, że zaszłaby daleko w armii.

„Była nieustraszoną i utalentowaną amazonką [tak określa się kobiety, które jeżdżą konno – przyp. red.]. Startowała w zawodach skoków przez przeszkody przed wstąpieniem do pułku. Jej naturalna odwaga sprawiała, że zawsze jako pierwsza zgłaszała się do jazdy na najbardziej wymagających koniach

Królewska Artyleria Konna straciła nie tylko znakomitą żołnierkę i amazonkę, ale także osobę, która sprawiała, że pułk i świat stawały się lepszym miejscem po prostu dzięki temu, że była jego częścią” – podkreśliło brytyjskie ministerstwo.

Wszystko działo się na oczach króla. Karol III był „wstrząśnięty”

„People” zwrócił uwagę, że Karol III był świadkiem upadku z konia Ciary Sullivan. Znajdował się wtedy na arenie – towarzyszyła mu rodzina królewska.

Pałac Buckingham przesłał oświadczenie redakcji tygodnika, z którego wynika, że ani król, ani jego bliscy nie zdawali sobie sprawy, że upadek doprowadził do śmierci. Gdy monarcha został o tym poinformowany, „był głęboko wstrząśnięty i zasmucony”.

Karol III ma wkrótce skontaktować się z rodziną 24-latki, by osobiście złożyć im kondolencje.

