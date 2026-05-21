Przyszły właściciel TVN z ważnym ogłoszeniem, w tle wielki dług. Wiadomo, kiedy wygasa oferta

Paramount Skydance ogłosiło we wtorek 19 maja w komunikacie prasowym, że chce wykupić za gotówkę i wymienić obligacje wyemitowane przez spółki zależne Warner Bros. Discovery. W pierwszym przypadku chodzi o dwie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 2,44 miliarda dolarów. Oferty dotyczą oprocentowania 3,76 proc. z terminem wykupu w połowie marca 2027 roku oraz odsetek wynoszących 3,95 proc. z wykupieniem rok później.

Oferty wymiany obejmują natomiast 15 serii obligacji, z czego 13 w dolarach i dwie w euro, o wartości nominalnej wynoszącej około 13,5 mld dol. Ich posiadacze otrzymają nowo wyemitowane obligacje Paramount o tym samym terminie wykupu co pierwotne papiery wartościowe. W niektórych przypadkach oprocentowanie będzie jednak znacznie korzystniejsze. Obie propozycje wygasają 17 czerwca 2026 r. o godz. 17:00 czasu nowojorskiego.

TVN zmieni właściciela. Paramount zaproponował wykup i wymianę obligacji Warner Bros. Discovery

Rozliczenie ma nastąpić niezwłocznie po wygaśnięciu ofert oraz w dniu lub wkrótce po zamknięciu proponowanego przejęcia właściciela TVN przez Paramount. Sama transakcja jest związana z połączeniem dwóch medialnych gigantów i długiem Warner Bros. Discovery. Oferty są uzależnione od fuzji, która ma zostać sfinalizowana do końca września. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że może stać się to znacznie szybciej. Mówi się nawet o 15 lipca.

Paramount w ramach połączenia z WBD miałoby przejąć około 30 mld dol. długu właściciela TVN. Obie firmy po transakcji miały mieć aż 79 mld długu, przez co mogłoby dojść do olbrzymiego cięć. Paramount w kwietniu wprowadził zmiany dotyczące finansowania fuzji, co pozwoliło zmniejszyć zobowiązania firmy o pięć mld dol. Dodatkowo w planach jest podjęcie decyzji, dzięki którym do końca 2026 r. uda się zaoszczędzić 2,5 mld dol.

