15-letni wędkarz pobił rekord. Złowił gigantycznego „złotego pstrąga”

Rekordowy połów złotego pstrąga podczas wędkarskiej imprezy

15-letni Hunter Rohr z Buckhannon ze stanu Wirgini Zachodniej przeszedł do historii lokalnego wędkarstwa. Nastolatek złowił rekordowego złotego pstrąga tęczowego podczas corocznej akcji Gold Rush organizowanej przez stanowy Departament Zasobów Naturalnych.

Ryba została złowiona w rejonie Smoke Hole na rzece South Branch Potomac w hrabstwie Pendleton. Pstrąg mierzył aż 28 cali długości, czyli ponad 71 centymetrów, a jego waga wyniosła 11,84 funta — prawie 5,4 kilograma.

Złoty pstrąg pobił dwa rekordy jednocześnie

To wyjątkowy przypadek, ponieważ złowiona przez 15-latka ryba ustanowiła jednocześnie rekord długości i wagi w kategorii złotego pstrąga tęczowego.

Poprzedni rekord długości należał do Geralda Estepa, który w 1987 roku złowił rybę o długości 27,5 cala. Z kolei rekord wagowy od 2023 roku należał do Charlesa Lilly’ego Jr., którego zdobycz ważyła 9,72 funta.

Nowy rekord został oficjalnie potwierdzony przez biologa rybołówstwa Jima Walkera z WVDNR.

„Złoty pstrąg Huntera to dowód na pasję młodych ludzi do wędkarstwa”

Dyrektor stanowego Departamentu Zasobów Naturalnych Brett McMillion podkreślił, że osiągnięcie nastolatka pokazuje ogromne zainteresowanie młodych ludzi wędkarstwem.

Jak zaznaczył, rekordowy połów jest także dowodem na atrakcyjność łowisk w Wirginii Zachodniej, które od lat przyciągają uczestników wydarzenia Gold Rush.

Hunter Rohr złowił gigantycznego pstrąga na woreczek z ikrą, używając żyłki o wytrzymałości zaledwie 4 funtów.

Rekordowy rok dla wędkarzy

Wędkarze w USA mają za sobą wyjątkowo udany rok i na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zapisali kilka imponujących rekordów. Jak informował Departament Zasobów Naturalnych stanu Michigan, we wrześniu w jeziorze St. Clair w hrabstwie Wayne złowiono szczupaka amerykańskiego o długości 137 cm. Kilka miesięcy wcześniej, w lutym, na Jeziorze Górnym w pobliżu hrabstwa Baraga wyciągnięto sieję amerykańską mierzącą ponad 71 cm. Z kolei w czerwcu w stawie Ninth Street Pond w hrabstwie Alpena padł rekord karpia, który osiągnął niemal 108 cm długości.

