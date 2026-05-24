Zmasowany atak na Kijów. Oriesznik uderzył w Białą Cerkiew?

Alarm bombowy w Kijowie ogłoszono o godzinie 0:33 czasu miejscowego. Na stolicę Ukrainy spadły pociski balistyczne i rakiety manewrujące. Atakujący użyli też dronów.

Wojna w Ukrainie. Nocny atak rakietowy na Kijów

„Stolica jest celem zmasowanego ataku pocisków balistycznych. Możliwe są kolejne ataki. Pozostańcie w schronach!” — pisał na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.

Były wiceszef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko donosił, że w ataku użyte zostały rakiety Oriesznik, choć na oficjalne potwierdzenie ukraińskich służb warto jeszcze poczekać. Pojawiły się informację, że ten typ rakiet spał na Białą Cerkiew pod Kijowem. Byłby to trzeci przypadek użycia tej broni przeciwko Ukrainie.

Użyto Oriesznika? Zełenski ostrzegał

O możliwości wykorzystania Orieszników mówił dzień przed atakiem prezydent Wołodymyr Zełenski. „Nasze służby wywiadowcze otrzymały informacje, m.in. od partnerów z USA i Europy, że Rosja przygotowuje uderzenie pociskiem Oriesznik” – przekazywał przywódca Ukrainy.

„Widzimy sygnały wskazujące na przygotowania do zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy, w tym na Kijów, przy użyciu różnych rodzajów broni. W nalocie tym może zostać wykorzystana wspomniana broń pośredniego zasięgu” – dodawał.

„Bardzo ważne jest, aby począwszy od dzisiejszego wieczora bezwzględnie reagować na syreny alarmowe. Rosyjskie szaleństwo naprawdę nie zna granic, dlatego prosimy – chrońcie swoje życie i udajcie się do schronów” – apelował do rodaków.

Kliczko o nocnym ataku Rosjan. Wstępne informacje

Bombardowanie Kijowa. Kliczko informował o rannych

Z pierwszych informacji wynikało, że mimo ostrzeżeń i apeli, nie obyło się bez ofiar. „Pięć osób rannych w stolicy. Jedna została hospitalizowana, a pozostałym udzielono pomocy na miejscu” – donosił poprzez Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko.

Ten sam polityk przekazał, że w wyniku ostrzału doszło do wielu pożarów. Jedna z rakiet uderzyła w supermarket. Jeden z dronów uderzył w blok mieszkalny na wysokości 12. i 13. piętra. Siła nocnych eksplozji była na tyle duża, że na stacji metra Łukjaniwka, gdzie chronili się ludzie, zaczął sypać się tynk.

twitterCzytaj też:

Ukraina zadała potężny cios, elitarni kadeci nie żyją. Rosja ogłasza broń nuklearnąCzytaj też:

Polsko-ukraiński bloger wściekły na rodaka. „Bądźmy szczerzy, trzeba spojrzeć w lustro”