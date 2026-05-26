Co się dzieje z Donaldem Trumpem? Kolejne badania prezydenta USA

Za trzy tygodnie Donald Trump skończy 80 lat. Jest najstarszym politykiem, którego wybrano na urząd prezydenta USA. W ostatniej kampanii zarzucał Joe Bidenowi niezdolność do sprawowania urzędu, nazywając go „śpiącym Joe”. Tymczasem sam coraz częściej zasypia na konferencjach prasowych, a niepokój lekarzy budzi szereg innych kwestii u prezydenta.

USA. Pytania o stan zdrowia Trumpa coraz częstsze

Prezydent USA nie ma obowiązku ujawniania swojej dokumentacji medycznej. Demokraci domagają się jednak, by uczciwie przedstawił swój stan zdrowia. Chcą, by poddał się niezależnym badaniom lekarskim i analizowali niedawno możliwość odsunięcia go od władzy na podstawie 25. poprawki do konstytucji. To scenariusz mówiący o niezdolności do sprawowania urzędu.

Mocnym echem odbiło się w Stanach oświadczenie grupy amerykańskich psychiatrów i innych specjalistów od zdrowia psychicznego. Podkreślali oni publicznie, że Trump jest „niezdolny” do sprawowania urzędu i w oparciu o jego wystąpienia wskazywali na „wyraźne pogorszenie funkcjonowania poznawczego” polityka.

O zdrowie psychiczne prezydenta pytał też wcześniej „New York Times”, zwracając uwagę na „nieobliczalne zachowanie i radykalne komentarze” prezydenta na temat Iranu czy papieża Leona XIV. W styczniu te same pytania pojawiały się, kiedy polityk żądał przejęcia kontroli nad Grenlandią, rozczarowany tym, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla. Kolejną niepokojącą kwestią są zasinienia na dłoniach prezydenta. Biały Dom przekonuje, że to efekt przyjmowania aspiryny i częstego ściskania dłoni.

USA. Amerykanie coraz bardziej obawiają się o zdrowie Trumpa

W badaniach opinii Amerykanie przyznają, że są coraz bardziej zaniepokojeni stanem zdrowia swojego prezydenta. Z sondażu „Washington Post”, ABC News i Ipsos wynika, że 40 proc. obywateli jest zdania, że prezydent posiada wystarczającą sprawność umysłową do pełnienia urzędu. Od września ubiegłego roku odsetek ten spadł o 7 pkt. procentowych. Tylko 44 proc. Amerykanów ocenia, że prezydent jest w stanie fizycznie sprostać prezydenturze (tu mamy spadek aż o 10 pkt. proc.).

Tuż przed 80. urodzinami Trump ma przejść coroczne badania lekarskie w szpitalu Walter Reed. Uwagę mediów zwraca fakt, że to już trzecia taka kontrola w ciągu 13 miesięcy, choć prezydenci pojawiają się tam zwykle raz na rok. Sam prezydent zapewnia, że czuje się tak samo, jak 50 lat temu. – Nie jestem seniorem. Jestem znacznie młodszy niż senior – podkreślał Trump.

