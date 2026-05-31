Donald Trump wpadł w szał. Wszystko przez spotkanie papieża Leona XIV z burmistrzem

Prezydent USA ponownie skierował krytykę pod adresem papieża Leona XIV. Tym razem impulsem do komentarza było spotkanie głowy Kościoła katolickiego z burmistrzem Chicago Brandonem Johnsonem. Trump nie ograniczył się jednak do oceny samej wizyty. W swoim wpisie połączył ją z... irańskim programem nuklearnym.

Trump nie gryzł się w język

Na platformie Truth Social prezydent USA zamieścił krótki, ale bardzo mocny wpis.

– Ktoś powinien wytłumaczyć papieżowi, że burmistrz Chicago jest bezużyteczny i że Iran nie może mieć broni jądrowej! – napisał Trump.

Do wpisu dołączył zdjęcia opublikowane wcześniej przez Brandona Johnsona w serwisie X. Fotografie wykonano podczas wizyty burmistrza Chicago w Watykanie.

Na zdjęciach widać, jak Johnson wręcza Leonowi XIV miniaturową flagę Chicago. Obaj pozują również z czapką drużyny baseballowej Chicago Cubs, uśmiechając się do obiektywu.

Jedno zdjęcie wywołało polityczną burzę

Spotkanie miało charakter symboliczny i zostało przedstawione jako gest podkreślający związki papieża z rodzinnym miastem. Leon XIV jest pierwszym papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych, a jego związki z Chicago są często podkreślane przez amerykańskie media.

Dodatkowego kolorytu całej sytuacji nadał baseballowy akcent. Jak zauważył portal „The Hill”, na zdjęciach pojawiła się czapka Chicago Cubs, choć Leon XIV jest powszechnie kojarzony raczej z kibicowaniem drużynie Chicago White Sox.

To nie pierwszy spór Trumpa z Leonem XIV

Napięcia między Donaldem Trumpem a papieżem trwają od miesięcy. Prezydent USA już wcześniej wielokrotnie krytykował Leona XIV, zarzucając mu zbyt łagodne stanowisko wobec Iranu. Po amerykańsko-izraelskich działaniach wymierzonych w irański program nuklearny Trump stwierdził nawet, że papież jest „słaby w kwestii przestępczości” i sugerował, że nie zostałby wybrany na Stolicę Piotrową, gdyby w Białym Domu zasiadał ktoś inny.

Leon XIV nie wdawał się jednak w bezpośrednią polemikę. Podkreślał, że zadaniem Kościoła jest głoszenie pokoju i Ewangelii, a nie uczestnictwo w politycznych sporach.

