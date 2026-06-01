Do takiej wody lepiej nie wchodzić. Naukowcy ostrzegają przed „toksyczną zupą”

Jezioro Erie, jedno z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej, od lat zmaga się z zakwitami sinic. Dotychczas uwaga naukowców skupiała się głównie na mikrocystynie – toksynie mogącej uszkadzać wątrobę i inne tkanki organizmu. Nowe badania pokazują jednak, że problem jest znacznie bardziej skomplikowany. Analizy próbek pobranych z różnych części jeziora wykazały obecność wielu innych potencjalnie niebezpiecznych substancji produkowanych przez cyjanobakterie. Część z nich wcześniej nie była uwzględniana w monitoringu jakości wody.

Niebezpieczne odkrycie w jednym z Wielkich Jezior

Badacze określili odkrytą mieszankę mianem „toksycznej” lub „zakazanej zupy”. Chodzi o sytuację, w której w wodzie jednocześnie występuje wiele różnych związków chemicznych produkowanych przez sinice.

Największe obawy budzi fakt, że substancje te mogą oddziaływać na siebie nawzajem. W efekcie ich szkodliwe działanie może być silniejsze niż w przypadku pojedynczych toksyn. Skala zagrożenia zależy od konkretnej kombinacji związków i ich stężenia.

Eksperymenty na ludzkich komórkach dały niepokojące wyniki

Naukowcy sprawdzili wpływ tej mieszanki na ludzkie komórki w warunkach laboratoryjnych. Analizowano m.in. oddziaływanie na komórki płuc, nerek i wątroby.

Wyniki sugerują, że niektóre mniej znane substancje mogą być równie niebezpieczne jak mikrocystyna. Gdy występują razem, ich działanie może się dodatkowo nasilać. Autorzy badań podkreślają jednak, że obserwacje z hodowli komórkowych nie oznaczają automatycznie takich samych skutków dla całych organizmów.

Problem może dotyczyć jezior na całym świecie

Zdaniem badaczy odkrycie ma znaczenie znacznie wykraczające poza Jezioro Erie. Zakwity sinic są coraz częstsze na całym świecie, a jednym z powodów jest ocieplający się klimat. Cyjanobakterie najlepiej rozwijają się w ciepłych, słonecznych i spokojnych wodach. Wzrost temperatur sprzyja więc ich ekspansji, co może wpływać na jakość wody pitnej, bezpieczeństwo kąpielisk oraz funkcjonowanie ekosystemów.

Autorzy publikacji w czasopiśmie „Environmental Toxicology” apelują o rozszerzenie monitoringu jakości wody. Ich zdaniem badanie pojedynczych toksyn nie wystarcza, ponieważ rzeczywiste zagrożenie może wynikać właśnie z ich wzajemnych interakcji.

