Przyszły właściciel TVN chce odrzucenia pozwu. „Zarzuty nie mają żadnego poparcia w faktach”

Pod koniec kwietnia grupa trzech abonentów Paramount+ wraz z dwoma potencjalnymi subskrybentami złożyła pozew wobec przyszłego właściciela TVN. Celem było zablokowanie fuzji z Warner Bros. Discovery, argumentując to naruszeniem przepisów antymonopolowych. W środę 3 czerwca Paramount złożyło w sądzie wniosek o oddalenie sprawy. Stwierdzono, że zarzuty, zgodnie z którymi miałoby dojść do ograniczenia oferty programowej „nie mają żadnego poparcia w faktach”.

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Przyszły właściciel TVN przekonywał, że połączenie z WBD „dotyczy przyszłości branży rozrywkowej oraz błędnej próby upolitycznienia prawa antymonopolowego” – podał portal Variety. W piśmie argumentowano, że „to szansa dla na ożywienie Hollywood i całej branży poprzez stworzenie większej konkurencji, która przyniesie korzyści zarówno konsumentom, kinom, jak i pracownikom”. Paramount oświadczyło, że doszło do „nieudolnej próby upolitycznienia postępowania”.

Firma kontynuowała, że sprawa „nie jest związana z żadnymi ustalonymi zasadami lub przepisami antymonopolowymi, dlatego nie ma dla niej miejsca w sądzie i musi zostać odrzucona”. Jeffrey Kessler, znany prawnik specjalizujący się w tego rodzaju sprawach, który reprezentuje przyszłego właściciela TVN oświadczył, że „celem fuzji z Warner Bros. Discovery jest stworzenie silniejszego konkurenta w szybko zmieniającym się świecie mediów”.

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Jego zdaniem abonenci „nie przedstawili żadnych dowodów na to, że transakcja zaszkodzi konkurencji, podczas gdy z dostępnych danych wynika, że przyczyni się ona do zwiększenia inwestycji, poszerzenia oferty treści oraz wzmocnienia zdolności Paramount do konkurowania z największymi graczami w branży”. Kessler wyjaśniał, że „prawo antymonopolowe ma na celu promowanie konkurencji, a połączenie dwóch medialnych gigantów właśnie to robi”.

„W czasach, gdy branża medialna stoi w obliczu bezprecedensowej presji konkurencyjnej ze strony dominujących wielkich firm technologicznych, połączenie to umożliwi Paramount – WBD lepszą konkurencję, inwestycje, innowacje i dostarczanie treści premium odbiorcom na całym świecie” – przekonywał przedstawiciel przyszłego właściciela TVN. Rzecznik Paramount zadeklarował, że firma „będzie walczyć z błędnymi zarzutami i wszelkimi próbami zniweczenia umowy”.

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