Amerykański system się zawali? Miliardy strat w rządowych programach

Marta Roels: Dlaczego republikanie zdecydowali się obniżyć koszty administracyjne zamiast cięć w zakresie emerytur i opieki zdrowotnej? Jaki procent budżetu przeznacza się na administrację? Większość ekonomistów wie, że cięcia wyłącznie w tej pozycji budżetowej nie przyniosą żadnych rezultatów.

Lorenzo Montanari: Proces prowadzony przez DOGE (ang. Department of Government Efficiency – Departament Efektywności Rządowej) ujawnił, że marnotrawstwo, oszustwa i nadużycia są powszechne w niemal każdym programie rządowym. W prawie każdym programie odsetek oszustw wynosił od 20 do 40 proc. Ponadto federalne rozliczenia i płatności były wysyłane bez numeru identyfikacyjnego i bez podania przyczyny wydatku. DOGE naprawiło tę nieprawidłowość. Administracja Trumpa zmniejszyła również liczbę pracowników do najniższego poziomu od lat 60. XX wieku, zwalniając ponad 300 tys. pracowników federalnych spośród około 2,4 miliona. Trump zreformował również biurokrację, pozbawiając wielu pracowników federalnych członkostwa w związkach zawodowych.

Finansowanie emerytur i opieki zdrowotnej stanowi wydatki obowiązkowe, które można zmienić wyłącznie za zgodą Kongresu. Jednak demokraci i niektórzy republikanie jasno dali do zrozumienia, że nie są skłonni do reformy programów socjalnych, takich jak Medicare, Medicaid i Social Security, które stanowią połowę budżetu federalnego. Ze względu na niewielką większość, jaką republikanie posiadają zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, prezydent Trump i republikanie postanowili nadać priorytet redukcji wydatków w administracji wykonawczej. Chociaż decyzja prezydenta o zwolnieniu wielu urzędników została zaskarżona w sądach, Donald Trump prawdopodobnie ma większą swobodę działania w ramach władzy wykonawczej, niż gdyby musiał negocjować reformę świadczeń socjalnych w Kongresie. Rząd federalny zatrudnia ponad dwa miliony pracowników, których same wynagrodzenia pochłaniają rocznie około 211 miliardów dolarów. Jest jednak oczywiste, że bez ograniczenia obowiązkowych federalnych wydatków socjalnych Stany Zjednoczone będą obciążone niemożliwym do spłacenia długiem i niekontrolowanymi wydatkami rządowymi. Istnieje kilka sposobów na zreformowanie tych programów w celu osiągnięcia oszczędności bez konieczności ich „ograniczania”.

Co się stało z Vivkiem Ramaswamy? Miał dużo dobrych pomysłów na deregulację.