Wyścig z czasem w rodzinie królewskiej. Księżna czeka na przeszczep

Norweska rodzina królewska poinformowała, że 52-letnia księżna koronna Mette-Marit została zakwalifikowana do przeszczepu płuc. Oznacza to, że znalazła się na liście osób oczekujących na transplantację, która ma być jedyną szansą na poprawę jej stanu zdrowia. Pałac królewski zapowiedział jednocześnie, że kolejne informacje dotyczące zdrowia księżnej zostaną przekazane dopiero po przeprowadzeniu operacji. Do tego czasu Mette-Marit nie będzie wykonywać oficjalnych obowiązków publicznych.

Choroba postępuje od lat. Stan księżnej Mette-Marit znacznie się pogorszył

Mette-Marit od 2018 roku zmaga się z idiopatycznym włóknieniem płuc. To rzadka i ciężka choroba, która prowadzi do stopniowego uszkadzania tkanki płucnej oraz coraz większych problemów z oddychaniem. W ostatnich miesiącach stan zdrowia żony następcy norweskiego tronu wyraźnie się pogorszył. Nie ukrywa tego także książę koronny Haakon.

– Księżna jest poważnie chora i mam wrażenie, że jej stan ostatnio się pogorszył, więc bardzo się martwię – przyznał.

Eksperci podkreślają, że wpisanie pacjenta na listę oczekujących na przeszczep płuc zwykle następuje w zaawansowanym stadium choroby. Dla wielu osób transplantacja jest wtedy jedyną szansą na dalsze życie.

Najbliższe miesiące będą kluczowe

Nie wiadomo, kiedy dojdzie do operacji. Termin zależy od znalezienia odpowiedniego dawcy oraz zasad przydziału narządów obowiązujących w systemie transplantacyjnym.

Po zabiegu Mette-Marit czeka długa rekonwalescencja i rehabilitacja. Norwegowie z dużą uwagą śledzą doniesienia dotyczące zdrowia księżnej, która od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych i lubianych członków rodziny królewskiej. Najbliższe miesiące będą decydujące dla powodzenia leczenia i dalszej przyszłości norweskiej księżnej koronnej.

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