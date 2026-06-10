Nowa Siri AI bez Europy. Apple obwinia unijne przepisy, KE odpowiada

Apple wydało 8 czerwca komunikat, w którym poinformowano, że prezentowana w poniedziałek Siri AI, czyli nowa wersja zmodernizowanego asystenta AI nie zostanie udostępniona w UE wraz z premierą systemów iOS 27 oraz iPadOS 27. Według firmy powodem ma być unijny akt o rynkach cyfrowych (DMA).

Apple obwinia UE o brak najnowszej aktualizacji AI w UE

– Jesteśmy głęboko rozczarowani, że nasi użytkownicy w UE nie będą mogli korzystać z Siri AI na iPhone’ach i iPadach, gdy jeszcze w tym roku udostępnimy nowe wersje naszych systemów operacyjnych – przekazał Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania, cytowany przez firmę.

— Mamy nadzieję, że ostatecznie uda nam się wprowadzić Siri AI do Unii Europejskiej i będziemy nadal współpracować z regulatorami, aby znaleźć rozwiązanie. Jednak ich odmowa konstruktywnego dialogu na temat propozycji, które chroniłyby prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, oznacza, że obecnie nie mamy harmonogramu udostępnienia Siri AI na iOS i iPadOS w UE – dodał.

Według firmy „przez ostatnie miesiące unijni regulatorzy nie zaakceptowali żadnego z proponowanych przez firmę rozwiązań, które miały umożliwić wprowadzenie Siri AI w Europie przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wsparcia dla innych asystentów głosowych” .

Według Apple zgodnie z „ekstremalną interpretacją” DMA przez przedstawicieli UE firma „musiałaby udostępnić każdemu asystentowi AI bezpośredni dostęp do prywatnych danych użytkowników oraz możliwość sterowania innymi aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniu już od momentu wprowadzenia Siri AI do UE” .

Oceniono również, że unijni regulatorzy wymagają, by dowolny system AI miał niemal nieograniczony dostęp do urządzeń użytkowników, a także możliwość wykonywania działań bez kontroli właścicieli. Miałoby to dotyczyć m.in. odczytywania i wysyłania wiadomości czy dokonywania zakupów.

Eksperci z Apple mieli zwrócić uwagę, że mogłoby dojść do przejęcia kontroli nad systemami AI, a w tym m.in. kradzieży danych osobowych.

W odpowiedzi na wymagania UE Apple miało stworzyć tzw. zaufanego agenta systemowego. Miałby on umożliwić innym systemom głosowym dostęp do tych samych funkcji. Zaproponowano też stopniowe wdrażanie tego rozwiązania przez 18 miesięcy. Komisja Europejska miała jednak odrzucić tę propozycję.

„Apple deklaruje, że nadal będzie pracować nad bezpiecznym udostępnieniem Siri AI użytkownikom w Unii” — dodano.

Unia Europejska odpowiada Apple

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier odniósł się do stanowiska Apple. Stwierdził, że jest ona wyłącznie decyzją firmy.

– Nic w DMA nie uniemożliwia Apple wprowadzania nowych produktów na rynek UE – zaznaczył Regnier, cytowany przez „Politico”. Dodał również, że firma „nie była w stanie opracować rozwiązań interoperacyjności spełniających podstawowe unijne standardy prywatności i bezpieczeństwa” .

Apple miało też zwrócić się „o zwolnienie z obowiązków interoperacyjności na co najmniej 18 miesięcy” — poinformowało „Politico” . Zdaniem KE takie rozwiązanie „uniemożliwiałaby konkurencyjnym asystentom AI rywalizację z Siri AI na równych zasadach” — podał serwis.

– Prawo UE nie podlega negocjacjom – stwierdził rzecznik Komisji.

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