Międzynarodowa afera biblioteczna. Podobne kradzieże również w Polsce

Jak przekazała agencja informacyjna AFP, podczas procesu będzie obecnych czworo mężczyzn. Dwóch kolejnych przebywa na wolności i jest poszukiwanych nakazem aresztowania. Z kolei jedna z osób została wyłączona z postępowania ze względów proceduralnych. Jej proces zaplanowano na grudzień.

Kradzieże cennych książek we Francji. Jak działali złodzieje?

Do kradzieży doszło w 2023 roku w bibliotece w Lyonie, Bibliotece Narodowej Francji (BNF) oraz Bibliotece Uniwersyteckiej Języków i Cywilizacji (BULAC) w Paryżu. Według śledczych za kradzieże odpowiadają dwie grupy złodziei, którzy się znali. Do tej pory nie odzyskano żadnej skradzionej książki.

Agencja AFP ustaliła, że złodzieje udawali się do biblioteki i przeglądali cenne dzieła literackie, a następnie je fotografowali. Później podmieniali je na falsyfikaty. W listopadzie zeszłego roku Biblioteka Narodowa Francji odkryła fałszerstwo i wyceniła straty na 650 tys. euro.

Według francuskich śledczych w działania miała być zaangażowana Moskwa, która może dążyć do przejęcia swojego dziedzictwa kulturowego z powodu napiętych relacji z krajami europejskimi.

Kradzieże odnotowane w Polsce

Jak przypomniała agencja AFP, do podobnych kradzieży dochodziło również w Polsce, Niemczech, Czechach oraz Szwajcarii.

16 października 2023 roku zrabowano starodruki z czytelni w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród nich były wydania dzieł rosyjskich autorów – Aleksandra Puszkina, Nikołaj Gogola czy Iwana Kryłowa. Śledztwo w sprawie wszczęto 2 listopada.

Według informacji przekazanych w zeszłym roku przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotra Skibę, podejrzany o ich kradzież został obywatel Gruzji Michaił Z. Mężczyzna zeznał, że działał na zlecenie Rosjanina. Ten miał mu wskazywać, jakie woluminy ma ukraść. Wartość skradzionych woluminów oszacowano wówczas na 3 mln 825 tys. 600 zł. Ustalono, że dzieła sprzedawano w Rosji.

Dzięki współpracy śledczych koordynowanej przez Europol i Eurojust w 2024 roku aresztowano osoby, które miały mieć związek z kradzieżami w różnych krajach. Z kolei dwóch innych złodziei książek, Michaił Z. i 49-letni Beka T., skazano i osadzono za granicą.

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