Ukraińcy handlowali fałszywymi dokumentami z Polski. Stawką było zwolnienie z wojska

Ukraińskie służby ujawniły proceder związany z podrabianiem polskich aktów urodzenia. Według śledczych małżeństwo z Kijowa oferowało mężczyznom podlegającym mobilizacji dokumenty, które miały potwierdzać narodziny dzieci na terytorium Polski. Schemat był prosty. Jeśli klient miał jedno dziecko, dzięki sfałszowanym dokumentom stawał się formalnie ojcem bliźniąt rzekomo urodzonych za granicą. Cała historia miała wyglądać wiarygodnie – żona poborowego miała wyjechać do Polski z powodu wojny i właśnie tam urodzić dzieci.

„Ojciec trojga dzieci” za kilka tysięcy dolarów. Tak Ukraińcy próbowali unikać wojska

Uzyskanie statusu ojca trojga dzieci mogło pozwolić na ubieganie się o odroczenie od służby wojskowej. Z ustaleń prokuratury wynika, że za przygotowanie fałszywych aktów urodzenia i tłumaczeń dokumentów podejrzani pobierali od 6 do 10 tys. dolarów za każdą sprawę.

Zarzuty usłyszało małżeństwo z Kijowa, 30-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Śledczy twierdzą, że za wynagrodzeniem przygotowywali podrobione dokumenty przeznaczone dla osób objętych obowiązkiem służby wojskowej.

Adwokat żądał 25 tys. dolarów za „załatwienie” niepełnosprawności

To nie jedyna sprawa związana z próbami uniknięcia mobilizacji. W Kijowie zatrzymano również adwokata, który miał obiecywać klientowi uzyskanie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Według śledczych prawnik przekonywał 55-letniego mężczyznę cierpiącego na liczne schorzenia, że legalne i bezpłatne uzyskanie odpowiedniego orzeczenia jest praktycznie niemożliwe. W zamian za pomoc miał zażądać 25 tys. dolarów, deklarując, że sprawa zostanie załatwiona w ciągu dwóch miesięcy. Adwokat usłyszał już zarzuty. Za zarzucany mu czyn grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności oraz konfiskata mienia. Ukraińskie służby podkreślają, że walka z korupcją i procederem omijania mobilizacji pozostaje jednym z priorytetów państwa.

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