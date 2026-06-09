Zamach pod Moskwą. Nieoficjalnie: w eksplozji zginął ważny człowiek Kremla

Do wybuchu doszło nad ranem w Bałaszyche pod Moskwą. Samochód marki BMW X3 stał zaparkowany przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy Kołdunow. Według rosyjskich mediów eksplozja nastąpiła w chwili uruchamiania pojazdu. Kierowca zginął na miejscu. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie, jednak dotąd nie ujawniono oficjalnie tożsamości ofiary. Z relacji mediów wynika, że pod podłogą auta znajdował się ładunek wybuchowy o sile sięgającej około 500 gramów trotylu.

Zamach pod Moskwą. Nieoficjalnie: Duża strata Rosji, kanały Telegramu wskazują na szefa GRAU

Rosyjskie władze zachowują milczenie, ale w sieci pojawiły się spekulacje dotyczące ofiary zamachu. Kanał WChK-OGPU oraz ukraiński bloger Anatolij Szarij twierdzą, że w eksplozji zginął Damir Dawydow, szef Głównego Zarządu Rakietowo-Artyleryjskiego Ministerstwa Obrony Rosji.

Według tych doniesień samochód miał należeć właśnie do niego. Dawydow był związany z systemem zarządzania rosyjskim uzbrojeniem rakietowym i artyleryjskim, a po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny regularnie odwiedzał okupowane przez Rosję tereny Ukrainy. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez rosyjskie organy państwowe.

Kolejna tajemnicza śmierć w rejonie Moskwy

To nie pierwszy podobny incydent w tej okolicy. W kwietniu ubiegłego roku w wyniku eksplozji samochodu zginął generał porucznik Jarosław Moskalik, zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego rosyjskiego Sztabu Generalnego. Tymczasem rosyjskie media poinformowały również o znalezieniu podejrzanego przedmiotu pod samochodem w południowo-zachodniej części Moskwy. Ładunek został zabezpieczony przez służby i nie doszło do wybuchu.

GRAU, którym miał kierować Dawydow, należy do najważniejszych struktur rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Odpowiada za rozwój, testowanie i utrzymanie uzbrojenia rakietowego oraz artyleryjskiego, a także nadzoruje magazyny amunicji i arsenały wykorzystywane przez rosyjską armię.

Gorączkowe ruchy Rosjan w kwestii bezpieczeństwa

Tymczasem pojawiły się także doniesienia o tym, że Rosjanie wzmacniają ochronę okolic jednej z rezydencji Władimira Putina. Jak informuje niezależny portal Agientstwo, niespełna 10 kilometrów od kompleksu na Wałdaju montowane są siatki antydronowe. Według mediów działania te mają związek z obawami przed powtórzeniem ukraińskiej operacji specjalnej „Pajęczyna”, która była dla Rosjan bardzo dotkliwym atakiem przy użyciu wozów wypełnionych dronami.

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