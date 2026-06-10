Wstrząsające sceny w Irlandii, zamaskowani mężczyźni biegają po ulicach. „Podpalają domy i samochody”

Wściekły tłum gromadzi się w wielu miejscach na terenie Belfastu – podała stacja British Broadcasting Corporation.

Ma to związek z niedawnym atakiem nożownika. Imigrant z Sudanu w biały dzień próbował odciąć głowę 40-latkowi, który znajduje się obecnie w ciężkim stanie w szpitalu.

Sytuacja w mieście jest bardzo niepokojąca – ludzie boją się wychodzić z domów, a policja co i rusz apeluje o zachowanie spokoju.

Irlandia. Zamieszki w Belfaście. „Wybuch antyimigranckich protestów”

Po sieci krążą niezwykle brutalne nagrania, na których widać moment ataku. Sudańczyk, który został aresztowany, a także usłyszał zarzut, siedział na mężczyźnie i usiłował dokonać dekapitacji. 40-latek znajduje się obecnie pod opieką lekarzy, którzy walczą o jego życie. Jak podaje agencja Reutera – doznał obrażeń oczu, pleców i szyi (m.in. rany cięte).

W międzyczasie kilka osób, które znajdowały się w okolicy, podbiegło do obcokrajowca (napastnika) i próbowało odciągnąć go od ofiary. Inny świadek wezwał natomiast na miejsce funkcjonariuszy lokalnej policji.

Po tym zdarzeniu coś pękło w mieszkańcach – ludzie zaczęli wychodzić na ulice i wyrażać swoją złość. „Podczas antyimigranckich protestów miały miejsce podpalenia domów i samochodów” – przekazało zagraniczne źródło.

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia ani uzasadnienia dla dzisiejszych ataków”

Michelle O’Neill – premierka Irlandii Północnej – zabrała głos – podała dalej ustalenia policji. – Zamaskowani mężczyźni wypędzili rodziny z ich domów w Belfaście podczas fali przemocy antyimigranckiej we wtorek [9 czerwca – przyp. red.] wieczorem – po tym, jak Sudańczyk został oskarżony o atak nożem. (...) Nie ma żadnego usprawiedliwienia ani uzasadnienia dla dzisiejszych ataków. (...) Grupy zamaskowanych mężczyzn wypędzająca rodziny z ich domów to nic innego, jak obrzydliwa tchórzliwość – podkreśliła.

Pastor z New Life City Church – Jack McKee – zauważył, iż „są atakowani tylko dlatego, ponieważ są czarni”.

BBC zacytowało natomiast w tekście komentarz, którego udzielił szef brytyjskiego rządu. Stwierdził on m.in., że atak przy użycia noża był „obrzydliwy”. Liderzy największych partii w Irlandii ocenili, że przestępstwo, którego dopuścił się Sudańczyk, było „przerażające”.

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