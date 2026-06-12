Jedna z najsilniejszych kobiet w Rosji zapadła się pod ziemię. Rzecznik Putina o teoriach spiskowych
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Jedna z najsilniejszych kobiet w Rosji zapadła się pod ziemię. Rzecznik Putina o teoriach spiskowych

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Władimir Putin i Elwira Nabiullina
Władimir Putin i Elwira Nabiullina Źródło: kremlin.ru
Szefowa rosyjskiego banku centralnego od ponad tygodnia nie pojawiła się publicznie. Rzecznik Kremla zapewnił, że Elwira Nabiullina po prostu była chora, ale spekulacje trwają.

Prezes rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina nie pojawiała się publicznie od ponad tygodnia. Była nieobecna m.in. na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, konferencji Krajowego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Papierów Wartościowych oraz na spotkaniu z Władimirem Putinem, gdzie prezydent Rosji omawiał kwestie inflacji i podstawowej stopy procentowej – kluczowych obszarów odpowiedzialności Banku Centralnego – podała Meduza.

Bank Centralny i Kreml poinformowały, że Nabiullina była chora. Służba prasowa Banku Centralnego zaznaczyła, że podczas dwóch pierwszych wydarzeń Nabiullina przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po spotkaniu z Putinem Dmitrij Peskow dał do zrozumienia, że szefowa rosyjskiego banku centralnego nadal nie czuje się dobrze. – Ludzie czasami chorują – nie ma w tym nic niezwykłego. Nie powinno to być podstawą do jakichkolwiek teorii spiskowych – przekonywał rzecznik Kremla.

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Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących choroby Nabiulliny oraz tego, kiedy może wrócić do pracy. Zgodnie z aktualnie dostępnym kalendarzem prezes rosyjskiego banku centralnego ma pojawić się publicznie dopiero na początku lipca. Kiedy Nabiullina zniknęła z listy prelegentów Międzynarodowego Forum Ekonomicznego spekulowano, że może nie chciała brać udziału w dyskusjach na temat polityki Banku Centralnego.

Dopuszczano także możliwość, że być może zdecydowała się uczestniczyć w pogrzebie swojego doradcy Aleksieja Możyna, ale Nabiullina nie pojawiła się na ceremonii. Zniknięcie szefowej rosyjskiego banku centralnego wzbudziło również zainteresowanie z uwagi na spekulacje, że miałaby ustąpić ze stanowiska. Prezesem Banku Centralnego jest po raz trzeci, a rosyjskie prawo zabrania jej kandydować na kolejną kadencję. Może jednak dojść do zmiany przepisów.

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Źródło: Meduza