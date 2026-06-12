Jedna z najsilniejszych kobiet w Rosji zapadła się pod ziemię. Rzecznik Putina o teoriach spiskowych

Prezes rosyjskiego banku centralnego Elwira Nabiullina nie pojawiała się publicznie od ponad tygodnia. Była nieobecna m.in. na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, konferencji Krajowego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Papierów Wartościowych oraz na spotkaniu z Władimirem Putinem, gdzie prezydent Rosji omawiał kwestie inflacji i podstawowej stopy procentowej – kluczowych obszarów odpowiedzialności Banku Centralnego – podała Meduza.

Bank Centralny i Kreml poinformowały, że Nabiullina była chora. Służba prasowa Banku Centralnego zaznaczyła, że podczas dwóch pierwszych wydarzeń Nabiullina przebywała na zwolnieniu lekarskim. Po spotkaniu z Putinem Dmitrij Peskow dał do zrozumienia, że szefowa rosyjskiego banku centralnego nadal nie czuje się dobrze. – Ludzie czasami chorują – nie ma w tym nic niezwykłego. Nie powinno to być podstawą do jakichkolwiek teorii spiskowych – przekonywał rzecznik Kremla.

Elwira Nabiullina zniknęła z życia publicznego. Co się stało z szefową rosyjskiego banku centralnego?

Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących choroby Nabiulliny oraz tego, kiedy może wrócić do pracy. Zgodnie z aktualnie dostępnym kalendarzem prezes rosyjskiego banku centralnego ma pojawić się publicznie dopiero na początku lipca. Kiedy Nabiullina zniknęła z listy prelegentów Międzynarodowego Forum Ekonomicznego spekulowano, że może nie chciała brać udziału w dyskusjach na temat polityki Banku Centralnego.

Dopuszczano także możliwość, że być może zdecydowała się uczestniczyć w pogrzebie swojego doradcy Aleksieja Możyna, ale Nabiullina nie pojawiła się na ceremonii. Zniknięcie szefowej rosyjskiego banku centralnego wzbudziło również zainteresowanie z uwagi na spekulacje, że miałaby ustąpić ze stanowiska. Prezesem Banku Centralnego jest po raz trzeci, a rosyjskie prawo zabrania jej kandydować na kolejną kadencję. Może jednak dojść do zmiany przepisów.

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