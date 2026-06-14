Trump rozmawiał z Putinem i Zełenskim. Zadzwonili z życzeniami

W niedzielę (14 czerwca) miała miejsce rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Jaki miała przebieg? O szczegółach opowiedział doradca prezydenta Rosji – Jurij Uszakow.

Trump chce zakończenia wojny. W swoje urodziny rozmawiał z Putinem i Zełenskim

Trump rozmawiał z Putinem nie tylko o konflikcie zbrojnym w Ukrainie, ale także w Iranie. Miał mu powiedzieć, że wkrótce dojdzie do zawieszenia broni – Waszyngton i Teheran ponoć wypracowały już porozumienie. Na wieści te przywódca Rosji miał ponoć zareagować entuzjastycznie.

Jeśli chodzi inwazję, którą zapoczątkowała Moskwa – Trump powiedział, że chciałby, aby Putin zawarł rozejm z Kijowem. Miał nawet zadeklarować swoją pomoc, jeśli miałoby to ułatwić zakończenie wojny – poinformowały agencje Interfax, RIA Novosti i inne.

Trump tego samego dnia rozmawiać miał także z Wołodymyrem Zełenskim.

Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi swoje 80. urodziny. Dlatego też zarówno Putin, jak i Zełenski, składali mu przez telefon życzenia.

Urodziny prezydenta USA. Nawrocki wśród gości

W Białym Domu zorganizowano galę UFC Freedom 250 (chodzi o Ultimate Fighting Championship – najbardziej prestiżową na świecie federację mieszanych sztuk walki), którą połączono z obchodami urodzin Trumpa. Tego samego dnia obywatele świętują też 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości.

Amerykanin zaprosił na wydarzenie prezydenta Polski – Karola Nawrockiego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej – Marcin Przydacz – wskazywał, że będzie to świetna okazja "do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i o relacjach dwustronnych".

Głowa państwa zostanie w USA nieco dłużej – we wtorek (16 czerwca) spotka się z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

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