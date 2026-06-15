Zmiana właściciela TVN pod lupą. Ta decyzja może pokrzyżować ambitne plany

Brytyjski urząd antymonopolowy przedstawił nowe fakty ws. połączenia Paramount Skydance z Warner Bros. Discovery. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały podjęte 13 kwietnia 2026 r. Wówczas zaproszono do zgłaszania uwag dotyczących transakcji. Celem było umożliwienie zainteresowanym stronom przekazanie CMA wstępnych opinii na temat wpływu na konkurencję w Wielkiej Brytanii. Ten etap stanowił pierwszą część procesu gromadzenia informacji przez brytyjski organ regulacyjny.

To działanie zakończyło się 27 kwietnia i zostało zamknięte. Ten krok przyczynił się do rozpoczęcia procedury wstępnego zgłoszenia. 9 czerwca wszczęto postępowanie wyjaśniające dotyczące fuzji dwóch medialnych gigantów. Termin podjęcia decyzji w fazie pierwszej ustalono maksymalnie do 7 sierpnia. Do przyszłego i obecnego właściciela TVN skierowano zawiadomienie, że połączenie Paramount i WBD spełnia wymogi formalne przepisów w Wielkiej Brytanii.

TVN zmieni właściciela. Kolejny krok urzędu antymonopolowego w Wielkiej Brytanii

Publikacja tego dokumentu oficjalnie uruchamia prawny okres, czyli początkowy czas analizy na podjęcie decyzji. Chodzi o to, czy transakcja zostanie dopuszczona, czy też skierowana do bardziej szczegółowego śledztwa w ramach fazy drugiej, które mogłoby potrwać nawet do pięciu miesięcy. Gdyby doszło do takiej sytuacji wówczas pojawi się bardzo poważna wątpliwość co do realizacji planu przyszłego właściciela TVN, aby sfinalizować fuzję w trzecim kwartale obecnego roku.

Połączenie jest bardzo skomplikowane z uwagi na mnogość kanałów w portfolio obu medialnych gigantów z rożnych krajów. Umowa została już poddana analizie organów regulacyjnych w Ameryce Północnej i Europie. Zgodę wydał m.in. Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości USA. Postępowanie prowadzi również Komisja Europejska, która powinna rozpatrzyć zgłoszenie do 7 lipca.

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