„Szefie, poznaj prezydenta Polski”. Wyciekły szczegóły spotkania Nawrockiego w USA

„’Szefie, poznaj prezydenta Polski’. Nigdy nie sądziłem, że wypowiem to zdanie. A potem była długa rozmowa… Takich spotkań jak to i takich wydarzeń jak UFC Freedom 250 po prostu się nie zapomina. Szczerze – jaram się jak za małolata. Dziękuję za to ogromne wyróżnienie i zaproszenie” – napisał w mediach społecznościowych Jan Błachowicz. Były mistrz wagi półciężkiej do wpisu zamieścił swoje zdjęcie z Karolem Nawrockim oraz Daną Whitem.

„W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji – najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik. Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu” – napisał Błachowicz przed wydarzeniem.

UFC 250 Freedom w Białym Domu. Jan Błachowicz o spotkaniu Karola Nawrockiegi z Daną Whitem

Zawodnik MMA uchylił rąbka tajemnicy na temat spotkania z Nawrockim i Whitem w rozmowie z Interią. Zaznaczył, że „fajnie brzmiała”. Pytany o zainicjowanie konkretu Błachowicz powiedział, że być może chodzi o „korzyść wszystkich Polaków walczących w UFC”. – Jednak nie zapeszajmy – podsumował krótko wątek były mistrz wagi półciężkiej. Błachowicz do kraju wrócił sam w związku z tym, że prezydent miał zaplanowane w USA dodatkowe aktywności.

Nawrocki spotkał się m.in. z przedstawicielami Polonii w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Podczas wydarzenia głowa państwa wręczyła zasłużonym działaczom polonijnym odznaczenia państwowe. – Jako prezydent chciałem podziękować za to, że Polska jest na Florydzie w sposób szczególny obecna. To państwa zasługa – i odznaczonych i wszystkich, którzy jesteście na tej Sali – mówił Nawrocki.

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